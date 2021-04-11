前書記官黃文棟與雕刻大師李文武　在台中地院舉辦聯合美展

▲書記官出身的黃文棟（左）與當代雕刻大師李文武（右），在台中地方法院舉辦藝術聯展。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

在台中地方法院院長江錫麟的促成下，書記官出身的黃文棟與當代雕刻大師李文武，在向來被認為是「藝術沙漠」的台中地方法院舉辦藝術聯展，一個基層學徒出身的雕刻家，一個由法界出身的藝術家，兩人在法院將迸出文化的火花，展期將到6月底止。

書記官聯誼會創會長黃文棟出身清苦，初中時期因旁聽法院開庭，立定進入法庭體系工作的志向，從最基層庭丁一路苦讀考上書記官，卻因不眠不休的苦讀種下病灶，幾次瀕臨死亡困境後開始修身養性，從事藝術工作與學習易筋經。

黃文棟指出，法院從前被認為是個衙門，藝術的沙漠。20多年前，他任職台中地方法院書記官時，在院方支持下，於台中地院創設了藝術厨窗，並担任策展人至今，台中地院藝術厨窗場地雖小，展示的卻皆是全國免審查藝術家的作品，亦陸續舉辦過攝影、雅石、收藏展等多項展覽，每年春節前並邀請書法家至法院書寫春聯；這在當時可説開全國司法風氣之先，翌年，全國司法美展於焉而生。

目前是74藝術中心負責人的李文武，早年跟隨日本師傅學習欄間花鳥的木雕工作，奠定了木雕的基礎，具有國畫底子，更讓李文武的木雕與眾不同，不論在寫實度或空間感，乃至比例上，無不充滿美感，更加豐富了李文武的創作路線。早期李文武以稀有動物題材為主，栩栩如生，真假難辨。之後，接觸了宗教，內心有所領會，加以神像市場的需求大，李文武又朝向神像雕刻發展。

近年，他則兼走兩個路線，一個是揉合木雕和彩繪的技法，以佛教、道教、密宗等宗教的神話、神像、法器作為創作對象，創作出充滿宗教神祕色彩的雕刻畫作品。雕刻畫乃李文武獨門的絕活，由於具有國畫底子，他獨創的雕刻畫，遠看是畫、近看卻是雕。

另外，一個是沈香巧雕。近年國內流行來自越南的沈香木，因數量珍稀，價格不斷飆升，成為投資標的，沈香原木價值連城，賽過黃金，若再經巧雕，價格更是不菲！李文武指出，由於沈香木實在太珍貴了，雕刻時不能刻掉太多的木材，甚至連木屑都要收集起來，可以製成沈香粉，巧雕是唯一的選擇。

黃文棟曾任職司法工作35年，本次擔任策展人並參與展出，他專研藝術創作27年。而雕刻大師李文武創作近50年，走自己的道路，創自己藝術風格，2人在台中地方法院院長江錫麟的促成下本次在台中地院藝術厨窗聯展，是值得細細品嚐的藝術饗宴。

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