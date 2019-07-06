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南投集集國中「織夢雧」師生美展　6日文化所開展

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▲集集國中「織夢雧」師生美展，學生參展作品。（圖／集集鎮公所提供）

▲集集國中「織夢雧」師生美展，學生參展作品。（圖／集集鎮公所提供）

記者白珈陽／南投報導

沒有美術班也能畫得精彩！南投縣集集國中在集集鎮公所鼎力支持下，第3屆師生聯合美展「織夢雧」6日在集集文化所舉行揭幕式，展出素描、水彩、水墨、膠彩、油畫、版畫、立體作品、編織手工藝品等多種媒材作品，即日起至8月25日止，開放民眾免費參觀。

集集鎮長陳紀衡表示，第3屆的聯合美展，除展出國中生的作品外，也加入補校生的作品，在校老師教學非常用心，透過導引發現孩子們的天賦、開發學員繪畫的潛能，產出今天幅幅精采、十足用心的作品，希望未來，可以持續傳承下去。

陳紀衡也說，這次展覽更與華山基金會集集站結合義賣活動，特別將7間愛心商店義賣明信片募集的款項，捐贈華山基金會集集站，可以照顧在地三失老人，美展現場也義賣學生版畫作品、馬克杯、桌曆等週邊文創商品，這樣子的結合，是集集鎮相當幸福的一件事，感謝集集國中師生團隊的用心、文化所及各學校的幫忙，共同促成這次的美展。

▲集集鎮長陳紀衡（前排中）盼此項有意義的展覽能夠繼續傳承下去。

▲集集鎮長陳紀衡（前排中）盼此項有意義的展覽能夠繼續傳承下去。

集集國中校長林彥良表示，學校致力於多元展能的教學，近年來推展美感教育，用藝術扎根，以涵養學生真善美的生活態度與實踐為目標。即使沒有美術班，但在師生群策群力下美展已邁入第3年，希望民眾蒞臨賞畫，用行動支持小小藝術家。

美展策展人陳惠珊老師提到，集集國中第3屆美展傳承了上一屆的策展理念，學生藉創作探索集集鎮的特色，留下人與環境互動的感動，今年配合台中四季藝術基金會的兒少圓夢計畫，學生透過藝術築夢，也將藝術化為公益行動，展現社會關懷與愛鄉情懷。

今年的畢業生李易穎、陳昱安說，希望在美展展出的綠建築立體作品能更完美，所以雖然畢業了還是天天到學校報到，有新的創意、新的點子馬上動手修改。美展志工劉馨蓮則說，雖然自已沒有作品參展，但能協助佈展也很有參與感。

集集鎮公所表示，美展即日起至8月25日在集集文化所四樓展出，歡迎各界愛好藝術的人士前往欣賞，支持孩子的愛鄉行動。

▲「織夢雧」在集集文化所展出，開放至8月25日。

▲「織夢雧」在集集文化所展出，開放至8月25日。

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關鍵字：南投,美展,集集

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