約看午夜場後住飯店！陸生強摸女同學…她絕望：你要尊重我

▲陸籍男大生對小美伸出狼爪（示意圖／記者黃克翔攝，以下同）

社會中心／綜合報導

台中市一名陸籍男大生與女同學小美（化名）相約看午夜場電影，並投宿飯店，卻在入住後伸出狼爪，不顧小美說出「你要尊重我，不要這麼做」等反對的話語，從後方抱住小美，並強行親吻、撫摸女方胸部及下體；小美趁隙咬了陸生的手指，才成功脫困。台中地方法院審理後，依強制猥褻罪判處陸生6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

這名陸生於1月11日晚間邀約小美看午夜場電影，由於電影播放結束後，宿舍門禁時間已過，因此與小美商量投宿飯店，並得到同意。入住飯店後，兩人分別睡2張單人床，不料陸生卻認為有機可乘，突然跳到小美的床上，並從後方抱住小美、表示「想要抱著一起睡」。

小美拒絕後，開始收拾書包準備回家，卻又被陸生強行押到床上親吻臉頰、嘴唇。小美立刻表示，「你要尊重我，不要這麼做」，並進行反抗，卻仍被陸生用手伸進內衣、內褲撫摸，還被要求「脫下褲子」。

▼陸生將手伸入小美的內衣、內褲。

小美假裝同意脫下褲子，並趁隙逃跑，卻又被陸生抱回床上親吻、猥褻。最後，小美在陸生想進一步猥褻時，咬了對方的手指，對方才因疼痛而罷手，她在被強制猥褻的過程中，手上、膝蓋、左小腿等多處出現擦傷、瘀青的情形。

事件發生後，小美立刻報警。台中市政府警察局第一分局審理後，將案件移送台中地院檢察署，並由檢察官偵查起訴。

判決書指出，案件審理後，因為陸生受審時坦承犯案，且已與受害者小美達成和解，所以依強制猥褻罪，判處陸生6個月有期徒刑，並得易科罰金18萬元。