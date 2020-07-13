防疫激化創作潛量　屏東美展630件參賽作品創新高

▲2020屏東美展，今年參賽件數創歷年新高 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

廣受國內美術界矚目的2020屏東美展，今年參賽件數爆量，有來自全國各地共計630件作品，創歷年新高。

屏東縣政府文化處指出，一年一度的屏東美展，提供藝術創作切磋的平台，每年皆吸引全國各地喜愛藝術的創作者投件參與，並開放新住民參賽，不僅是頂尖藝術家嶄露頭角的園地，更鼓勵多元文化創作與相互激盪，帶動藝術風氣。

屏東美展徵選的作品分第一類:水彩、油畫、版畫、平面複合媒材、粉彩、壓克力；第二類：雕塑、工藝、空間裝置、綜合造型，初審徵件至6月30日止共徵集來自全國各地共計630件作品，包括第一類443件、第二類187件，送件數不僅逐年增加,今年較去年增加將近一倍，顯見各界對屏東美展的重視與肯定。

文化處說，屏東美展近日聘請專家展開初、複審作業，預計選出屏東獎2名，優選約40名，入選約40名。屏東獎2位各得獎金15萬元及獎座一座，作品為文化處典藏，優選每位獎金1萬元及獎狀一紙；入選則得獎狀一紙，獎金總計70萬元，得獎作品將於今年11月於屏東美術館展出。

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