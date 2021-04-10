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社會 社會焦點 保障人權

祖孫遭輾慘死家屬籌不出擔保金　盧秀燕力挺！助獲賠1200萬

▲▼ 。（圖／資料照／記者白珈陽翻攝）

▲吳姓駕駛10月間疑因大車內輪差產生視線死角，撞上騎乘機車載著孫女的王姓阿嬤，祖孫當場慘死。（圖／資料照／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

受僱某工程行的吳姓司機，2019年10月間駕駛曳引車撞上一對祖孫，導致祖孫當場慘死，死者家屬欲假扣押工程行財產，惟擔保金高達數百萬，家屬無力支付，台中市長盧秀燕主動介入，指示法制局予以協助，並以市府名義出具保證書，第一時間協助家屬假扣押工程行財產，台中高分院審理時，工程行、保險公司共陪家屬約1200萬元，家屬對於盧秀燕主動幫助相當感謝。

台中市法制局表示，本件事故發生後，盧秀燕市長立即指示市府法制局予以協助，法制局除第一時間給予家屬慰問及提供法律意見外，並聯繫犯罪被害人保護協會臺灣臺中分會幫忙，由犯罪被害人保護協會臺灣臺中分會指派專責律師協助對加害人之財產聲請假扣押。另考量家屬經濟狀況及個案有特殊之急迫性，在市長全力支持下，以市府名義出具保證書之方式供擔保，在第一時間完成財產扣押，順利保全債權。

某工程行吳姓司機（47歲）於2019年10月16日下午4時許，駕駛曳引車沿中市東區自由路3段由西往東方向行駛，行經該路段與進化路、建成路交叉路口前停等紅燈，準備右轉至地下道，但同向的王姓阿嬤騎乘機車載著張姓孫女也正要前行，此時吳男疑因大車內輪差造成視線死角，不慎撞上該機車，曳引車右前側撞及王嬤後，機車遭拖行14公尺，祖孫2人當場慘死，吳在肇事後留在現場等待警方前來處理，並坦承肇事自首。

據悉，13歲的張姓少女來自於單親家庭，其母親十多年前以試管受孕懷上女兒，但後來父親發生外遇，因此離婚。父母離異後，張女由母親獨力扶養，與外公、外婆同住，從小在學業上表現突出，國小畢業時獲得市長獎，上了國中後因英語能力優秀，入選語文資優班。

案發後，張姓少女的母親無法接受殘酷的事實，面對媒體談起女兒的乖巧、成績的優異，以及熱愛的繪畫，一度痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」；舉辦告別式當天，少女母親在會場將她生前的漫畫作品展出，張母說，希望女兒若在天上知道有人觀賞，一定會很開心。

▲▼ 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

▲張姓少女的母親痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

一審時，法官考量吳姓司機坦承犯行，也有悔意，並提出1200萬元的賠償金額，祖孫家屬原欲接受和解，但死者張姓少女的生父又向吳男提出更多賠償要求，導致協商破局，法官將吳男判刑1年8月，吳不服提起上訴。

台中高分院審理時，張女母親具狀表明已收受和解金額，雙方達成調解成立，但她表示，吳姓司機輕率的駕駛行為，造成她同時遭遇母親、女兒逝世的傷痛，若吳男提高注意避免發生車禍，一切都不會發生。張女母親說，雖本案達成和解，同意於符合要件的前提下給予吳緩刑宣告，但請維持原審判決刑度，並延長緩刑期間，讓吳男於緩刑期間內提高警覺、小心駕駛，避免再次戕害他人生命、身體安全，造成其他家庭破碎。

合議庭以吳姓司機犯後認罪、自首，且與被害人家屬達成調解，認暫不執行其刑為當，依過失致死罪判刑1年8月，並宣告緩刑4年。

逆齡神霜超有感

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