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醫師畫家郭綜合醫院院長郭宗正　台南市美術館辦美展

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▲「醫師畫家」台南市郭綜合醫院院長郭宗正，在台南市美術館舉辦「2020郭宗正水彩人物創作展」，市長黃偉哲親自祝賀，並欣賞展出作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「醫師畫家」台南市郭綜合醫院院長郭宗正（左二），在台南市美術館舉辦「2020郭宗正水彩人物創作展」，市長黃偉哲親自祝賀，並欣賞展出作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

熱愛繪畫、有「醫師畫家」美譽的台南市郭綜合醫院院長郭宗正，15日在台南市美術館舉辦「2020郭宗正水彩人物創作展」，市長黃偉哲在開幕式盛讚郭宗正院長能醫人、熱愛藝術又熱心公益，足為府城人的典範。

郭宗正認為，畫水彩人物是一件辛苦的事，回想早期畫風景、 靜物及花卉時期，常獲得同好讚賞。後來陳輝東老師說水彩必須從人物著手，他自6年前開始挑戰水彩人物後，尤其是以年輕女性為主體，常遭四面八方的修改建議，發現年輕女性肌膚的無瑕及彈性，對他而言有極大的挑戰性，但在現年88高齡母親郭林欣欣自小教他堅持下，也熬了過來，很感謝術界朋友的鼓勵。不過今後他會以台灣風景風光為作畫題材，希望未來有機會以自然美景的畫作再來舉辦畫展。

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▲「醫師畫家」台南市郭綜合醫院院長郭宗正，在台南市美術館舉辦「2020郭宗正水彩人物創作展」，市長黃偉哲親自祝賀，並欣賞展出作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）


黃偉哲市長並在郭宗正院長等人陪同下參觀展出的作品，在郭宗正院長解說下，仔細品味，覺得相當舒服，他發現前來欣賞的除了台南市民外，還有台北等外地藝術界專車南下，對行銷台南市藝術文化有莫大助益。

台南市美術館長潘襎強調，該館展出以來，郭宗正院長這次水彩人物創作品，是參觀人數最密集，也是冠藝雲集，最熱鬧的活動之一，而從畫作可見充滿文化底蘊，令人賞心悅目。

台南市美術館名譽董長陳輝東表示，郭宗正院長從小喜愛繪畫，在世界兒童畫展榮獲金牌，打下良好基儊，後來不斷戰水彩人物，是醫界不可多得的畫界奇才。億載會會長張佑銘強調，郭宗正院長是該會最有藝術才華的會友，他除經營醫院、為病友服務相當成功外，在畫作所展現的功力非有數十年功力不可，所以讓人看了郭院長的作品感覺非常療癒，而且在他的醫院內更掛了不少名家畫作，極富藝文氣息，讓苦病的患者一進院，就覺得輕鬆許多，病痛就減輕一半。

▲「醫師畫家」台南市郭綜合醫院院長郭宗正，在台南市美術館舉辦「2020郭宗正水彩人物創作展」，市長黃偉哲親自祝賀，並欣賞展出作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）
郭宗正院長的畫展從2月15日起至3月15日，每天上午9時至下午5時在台南市美術館二館3樓展出，展出他精選近3年創作的24幅作品。郭宗正這次以醫師及業餘畫家雙重身分，從人物表情、肢體動作，並佐以個人情感投射，細膩繪畫。以流動極高的水彩媒介，顏料間偶然交流結合，創作出水彩媒介難以刻畫的人物作品。

無論獨處、人與人互動，亦是感受生命美好，與大自然間的交流，在這次展覽中，都能夠感受作品傳達出濃烈情感，畫中人物盡情恣意的樣貎。郭宗正醫師細膩刻畫人物輪廓、肢體曲線、皮膚光澤，並在背景相互襯托下，創造不同氛圍。不做態扭捏、自然質撲、超凡脫俗是這次展覽最佳代言詞。

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