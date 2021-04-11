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拖吊車司機「阿里上身」！握拳跳跳迎戰　網諷：當司機可惜了

▲▼ 。（圖／翻攝臉書社團《記者爆料網》）

▲拖車司機擺出拳擊身體晃動的態勢。（圖／翻攝臉書社團《記者爆料網》）

記者白珈陽、陳雕文／台中報導

臉書社團《記者爆料網》10日上傳一段影片，內容疑為拖吊車吳姓司機與蕭姓修車廠師傅發生糾紛，根據影片對話內容，2人因車子進出互相阻擋問題而發生爭執，未料在一陣互相叫罵後大起拳腳，拖車司機還擺出類似拳擊身體晃動的態勢，看似相當專業，引起網友熱烈討論。PO文者也指出，2人事後已和解，沒有提告。

該篇文章以「拖車司機98格鬥天王，司機感覺有看過第一神拳」為題發文，影片中身穿深色上衣的修車廠師傅，與穿著黃、黑色相間上衣的拖車司機，2人先是爭執「我先停好的要怎麼移（車）？」、「好好講聽不懂嗎？」，隨後司機疑因不滿師傅態度，向他揮了一拳，引來師傅猛烈回擊，也朝司機頭部、身體狂揮數拳。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書社團《記者爆料網》）

▲車廠師傅與拖車司機一陣互毆。（圖／翻攝臉書社團《記者爆料網》）

一陣互毆後，2人拉開距離，司機一腳前一腳後，有韻律地晃動身體，師傅舉起手指跟他講說「好好講聽不懂？」，司機回應「你說我會打輸你？」，直到一旁攝影的男子對2人呼喊要冷靜，師傅才轉身向一旁走去，但嘴裡仍碎念「態度哪麼差是要幹嘛」，而司機則選擇報警處理。據PO文者表示，最終2人和解，未提告。

影片引來網友討論，因2人都恪守防疫規定戴上口罩，有網友笑稱「吵架不忘戴口罩，實為人民之典範」，也有網友看見司機打架的姿勢說「懂打，一看就知道是阿里的徒弟」、「當司機可惜了」，或是大下指導棋「拳頭不是這樣子打的！出拳出去收拳回來『太慢了』，刺拳出去，發現對方在『跳舞”』馬上要防禦拉開距離！」，最後更打上分數「雙方是0分收場」。

據查，本起事件發生於新北市三峽區隆恩街一處修車廠，時間是7日晚間7時21許。轄區警方表示，拖吊車司機吳姓男子（44歲）與車廠人員蕭姓男子（42歲）因車廠內車輛進出問題而發生爭吵糾紛，雙方在爭吵過程中互相推擠。現場經處理員警及渠等友人出面勸架協調後，雙方表示互不提出告訴且雙方均無明顯傷勢，各自離去。

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