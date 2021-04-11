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一家4口返家遇死神！夫台86線自撞　副駕妻重傷搶救7小時亡

▲台南台86線東向1.8公里處，10日晚上發生一部自小客車自撞意外，其中鍾男及一對兒女被送往成大醫院救治，媽媽謝女受困車體，搶救送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南台86線東向1.8公里處，10日晚上發生一部自小客車自撞意外，其中鍾男及一對兒女被送往成大醫院救治，媽媽謝女受困車體，搶救送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南台86線東向1.8公里處，10日晚上發生一部自小客車自撞意外，鍾姓駕駛人因不明原因自撞，導致車上2大2小共4人受傷，其中鍾男及一對兒女被送往成大醫院救治，媽媽謝女受困車體由消防人員搶救，救出後無生命跡象，送成大急救，傷重延至11日凌晨不治身亡，全案由檢警調查偵辦中。

▲台南台86線東向1.8公里處，10日晚上發生一部自小客車自撞意外，其中鍾男及一對兒女被送往成大醫院救治，媽媽謝女受困車體，搶救送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於4月10日晚上6時42分許據報台86線東向1.8公里處發生一自小客車自撞交流道口分隔島，有2大2小傷者，消防局馬上出動消防車及救護車前往搶救救援。

消防人員到場發現駕駛人37歲鍾姓男子及10歲兒子、9女兒已自行脫困，3人受輕傷，由灣裡分隊救護車送成大醫院急救，但坐副駕駛座37歲謝姓妻子被困在變形車體內。經消防人員持破壞器材破壞車體，搶救謝女脫困，但救出後發現謝女已無呼吸、心跳等生命跡象，馬上由南門消防分隊救護車送成大急救。

▲台南台86線東向1.8公里處，10日晚上發生一部自小客車自撞意外，其中鍾男及一對兒女被送往成大醫院救治，媽媽謝女受困車體，搶救送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，謝女經成大醫院急救團隊全力搶救，仍因傷重延到11日凌晨2時許不治身亡。台南市警六分局案發時，據報立即派員前往現場測繪勘查蒐證，查出鍾男一家4口案發時駕車欲返回台南關廟住處，惟卻發生自撞車禍事故。目前已報請檢察官相驗，肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。

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