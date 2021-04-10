黃偉哲揭開福利社區化旗艦型計畫序幕　台南永康6社區率先領航

▲台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，至永康區復國社區發展協會為「台南市2021年度福利社區化旗艦型計畫-福利、安全、健康在永康」揭開活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日在台南市社會局長陳榮枝陪同下，至永康區復國社區發展協會為「台南市2021年度福利社區化旗艦型計畫-福利、安全、健康在永康」揭開活動序幕，李鎮國議員等人蒞臨會場共襄盛舉。

該計畫在社會局積極陪伴輔導下，永康區復國、烏竹、新樹、鹽洲、復興、三民等6個社區發展協會爭取獲得衛生福利部補助90萬元，2021年全國僅14案核准獲得補助。烏竹社區特別為黃偉哲市長獻上由社區開辦的「友善失智課程」的長輩們所繪畫的門神圖案領巾，該領巾由27位長輩所畫的門神排列組合後印製，為社區特色，也象徵「門神守護記憶」意涵。市長特別勉勵及嘉獎社區發展協會，期許旗艦社區成為領頭羊，帶領南市各社區一起成長，共同加入推展福利社區化之行列。

該旗艦計畫內容共分為「旗艦社區團隊平台之整合與運作」、「快活、樂活、慢活歡喜過生活」、「宜家宜居、幸福社區」、「安全社區建構」等四大項子計畫為執行主軸，藉由市府社會局、永康區區公所、以及國立臺南護理專科學校-臺南市社區永續育成中心的協力下，以「公私協力」、「由下而上」的方式發展「聯合社區」之概念，讓量能成熟的社區，引領其他新興社區，提供推動社區福利的經驗，發揮「旗艦領航、艦隊跟上」的精神，建立聯合區域型福利服務網絡，藉由經驗交流與相互學習，使參與者在組織、觀念、及技術方面都能持續成長。

旗艦社區團隊平台，將透過每月辦理會議暨專家諮詢及社區知能訓練課程與督導，協助社區妥善運用資源與經費；「快活、樂活、慢活歡喜過生活」則為透過社區教育與培力、社區志願服務，養成對公共事務的認同及參與；「宜家宜居、幸福社區」經由世代共融活動促進跨世代交流與學習，並辦理性別教育、志工訓練等課程，以家庭志工提供社區福利服務；「安全社區建構」則分為防救災管理訓練及社區內脆弱家庭通報，分別成立跨社區救災隊及社區安全小隊，為社區建構綿密的社會安全網絡。

社會局局長陳榮枝表示，透過社區的力量，在社區民眾的共識下，結合社區內所有資源，建構完整之社會福利網絡，並結合志工人力，對社區內之弱勢族群，提供關懷與照顧，落實在地服務，並建構社區資源共享平台，達成「在地化、自主化、深根化、幸福化」之願景目標。

市長黃偉哲表示，社區工作是台南最重要的市政工作之一，有好的社區工作，社區才會健全，透過社會局積極輔導社區，並配合社區需求規劃、量身打造服務模式，社會局將持續結合公私部門資源，依照社區特色發展永續經營的服務，展現社區在地力量，也感謝所有的社區志工，大家齊心協力讓社區工作做得更好，進而讓台南市的發展更好。

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