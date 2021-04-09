快訊／侯友宜搶第一！12日上午8點三重聯醫施打AZ疫苗





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導



AZ疫苗第二階段12日將開放地方首長施打。據了解，新北市長侯友宜將於12日8點15分前往三重聯合醫院施打。

侯友宜9日下午受訪表示，AZ疫苗從第一批由醫護同仁開始施打，分兩個階段，看起來第一批施打率非常低，新北市僅1成多；他呼籲，如果對疫苗沒有信心，地方首長、中央首長更應該帶頭來施打。

侯友宜強調，這段時間雖然首長有帶頭施打，但顯然AZ疫苗專家學者，很多的宣導，讓民眾對AZ疫苗的信心還是不夠的；所以期待在AZ疫苗如何提高，讓民眾的信心，讓他們願意施打，這才是重點。希望全國的民眾們大家對AZ疫苗，大家要團結一致來施打，增強自己的保護力，才可以保護別人。

至於是否擔憂副作用？侯友宜說，既然是必然發生的事情，所以在決定施打之前就要了解AZ疫苗的可能副作用，坦然的面對、接受，也希望民眾在整個施打過程當中，能夠有多一點認知，大家全力團結施打疫苗。

市府幕僚表示，平時侯友宜行程約於1-2週前排定，尤其12日安排的三個原訂市政行程中，最早9點半至晚上6點半，因此才將疫苗施打時間排在上午8點。此外，按照第一階段醫護施打情況得知，即便首長帶頭打，施打疫苗意願仍不高，中央仍須加強醫療宣傳，讓民眾更加了解疫苗功用與其副作用，提升接受度。