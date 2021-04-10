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台北行員「2個月結婚4次」！海撈32天婚假　銀行不准假還被罰錢

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲該名行員連續結婚4次，請了32天婚假。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台北一名銀行行員透過公司規定，連續與同一人結婚4次，請了32天的婚假，公司只准了第一次假期，沒想到該名行員竟上勞工局申訴，導致該銀行被罰了2萬元，離譜的案例也被律師林智群拿來分享。

林智群在臉書上分享這起案例，該名行員2020年4月6日結婚，4月7日至16日之間請了婚假，放假到第8天時，行員離了婚，沒想到隔天再度與同一人結婚，又請了8天婚假。

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該名行員透過相同手法，一共請了4次8天的婚假，不過銀行只准了第一次。沒想到該名行員竟然向勞工局申訴，勞工局還裁罰了銀行2萬元罰鍰，並且公布銀行名稱、負責人姓名。

▼行員37天內結婚4次，請了32天婚假。（圖／台北市法規查詢系統）

▲▼行員37天內結婚4次，請了32天婚假。（圖／台北市法規查詢系統）

銀行感到不服，提起訴願，訴願委員會則認為，銀行的訴願有理，因此撤銷原處分，要勞工局調查清楚，再來重新處分。

林智群相當傻眼，這件案例當中，員工有權利濫用的問題，勞工局罰銀行有點說不過去，「#可以這樣結了又離離了又結嗎？」

眾多網友看完離奇案例，忍不住在下方留言，「這還真長見識了」、「結婚獎金有給三次嗎」、「有沒有違法」、「這應該是權利的濫用。」

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