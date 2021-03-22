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比鮭魚還鬧！辦戶口名簿影本「挖出老爸多年秘密」　行員狂憋笑

▲高雄鮭魚洄游改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪靖宜攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台「鮭魚之亂」除了掀起改名潮，對於世代價值的差異，也引爆論戰。眼看出現破百位鮭魚人，一名女網友發文直呼，多年前她去辦戶口名簿影本時，也意外發現老爸「改名」的秘密，而獵奇程度居然不輸鮭魚；糗的是，後來她補辦身分證，被迫扯出此事，讓她在行員面前尷尬到不行。

女網友日前在dcard提到，「還記得好幾年前把身分證搞丟，阿姨帶著我去戶政事務所補辦，出發前告訴不懂流程的我，補辦需要回答行員一些問題。」

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當時，負責行員是位一臉嚴肅的叔叔，陸續拋出一些問題核對身分；重點是，對方從一開始盯著電腦，後來默默變成打量她，最後還接連詢問，她父親改名前後的名字，在聽到「胡蘿蔔」後，瞬間隱藏不住笑意。

▲父親居然曾叫「胡蘿蔔」。（圖／翻攝自dcard）

▲父親居然曾叫「胡蘿蔔」。（圖／翻攝自dcard）

原po回憶道，「最近的鮭魚之亂對我來說，除了真的很好笑以外，身為蘿蔔的女兒不禁為鮭魚們的孩子捏一把冷汗，雖然不知道未來補辦身分證，還會不會像多年前的我一樣，需要回答一些問題，但如果需要的話，你們的孩子們應該會比我還想找個洞把自己埋起來吧。」

她透露，會知道老爸曾叫「胡蘿蔔」，是因為去辦戶口名簿影本才發現的，但至今原因成謎，「另外也很替我爸鬆一口氣，幸好他在過世之前有把名字改掉，不然現在塔位、骨灰罈跟神主牌，如果都寫著胡蘿蔔，應該就不是只有我尷尬了。」

對此，網友們不禁笑回，「在人生online改奇怪的名字，真的需要一定恥度」、「當玩遊戲改ID，以為不會有紀錄，記得拜拜要帶胡蘿蔔去」、「抱歉我笑到快死掉」、「我阿嬤叫林棗，我姑姑叫曹甘、棗子跟橘子，根本水果家庭，以前人取名到底多隨便啦」、「我真的笑到不自已欸哈哈哈哈哈哈哈」、「之前掃墓看到有一位祖先名叫烏龜，全家瞬間領悟原來我們都是龜孫子」。

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