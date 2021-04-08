朋友發文買這個很好賺...婦人捧40萬投資　行員「一點」破騙局

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警方在1日接獲報案，有民眾在銀行欲提領鉅款，且還匯款到陌生帳戶，行員認為不妥請求警方協助，警方到場關心婦人，才知道婦人看到朋友分享投資「比特幣」獲利頗豐，行員卻發現該帳戶有錢匯入，隨即被轉出，認為有異報警處理。

警方調查，58歲的江姓婦人看到朋友在網路分享，投資平台投資彼特幣獲利等文章，江婦主動聯繫該平台客服人員，對方要求江先把錢匯到指定帳戶，宣稱可獲利8至10倍，婦人前往銀行匯款40萬元，被眼尖的行員發現有問題。

▲江姓婦人(左)準備匯款40萬元，被眼尖行員發現匯入帳號有問題報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

行員發現，江姓婦人要匯入投資款項的帳號，非但近期異常的進出頻繁，有多筆數十萬元的款項被匯出後，又隨即被人轉出，行員因此懷疑為「人頭帳號」，緊急告知萬華分局桂林路派出所，警方也派員前往了解狀況。

警方到場後發現這就是場「投資詐騙」，緊急勸阻江婦並協助說明狀況，婦人也相當感謝萬華分局協助，另外警方也表示，近期除了協助攔阻詐騙之外，也協助通報疑似詐騙的帳戶。

▲江姓婦人聯繫投資平台，想要投資40萬元買「比特幣」，但險些誤入詐騙集團陷阱。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，在3月中旬，21歲的劉姓男子到銀行要領80萬元並轉出，行員告知警方後，警方調查該帳戶有異常進出匯款紀錄，於是要求行員將帳戶凍結。

警方最後發現，其他銀行回報有客戶要進行「網路投資」準備匯款20萬元，發現這根本就是「人頭帳戶」，確認為詐騙後也順利將該帳戶設為警示帳戶，並且凍結帳戶內140萬元的款項。

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