妻子半夜跑了！他請婚假「找老婆」　曝透過仲介認識：損失65萬

▲原PO剛祝福新婚快樂，結果對方就說老婆跑了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，公司的同事好幾天沒有看到，突然訊息來，想說關心一下最近狀況，對方表示是請婚假，他立刻傳訊息祝福新婚快樂，結果對方竟然說「太太落跑了！」讓他瞬間很錯愕，才剛送上祝福，沒想到對方一點都不快樂，現在還在找人，還在網路上PO尋人啟事的貼文。

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，好幾天沒在公司見到的同事突然傳來訊息，是一則FB貼文的連結，他好心詢問最近狀況，對方表示名義上是請婚假，但其實是在找太太，「凌晨的時候落跑了，現在還在找人，剛剛PO的是我發的尋人啟事」，才剛祝福對方新婚快樂，結果對方卻說老婆跑了，希望原PO可以幫他分享貼文，並透露「還在研究要怎麼告仲介」。

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尋人啟事發布在同事的個人臉書上，內容寫道，妻子是外籍配偶，於今年2月26日抵台，到旅社進行隔離到3月13日，接回家中自主管理7天，期間一起去了高雄、屏東旅遊，但在3月20日的凌晨2時，妻子無故出門，搭上一台白色轎車，之後就再也沒見到人。

▲原PO的同事請婚假找老婆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

從監視器畫面可以看到，當天女子穿著紅色上衣和褲子，於20日凌晨2時50分離開家門，一路小碎步快走，經過一台白色轎車時還回頭望了一下，走路時一直滑手機，似乎在與某人傳訊息聯繫；之後畫面跳到另外一個路口，一台白色轎車停在路邊停車格，女子快步過馬路走向轎車，車門從車裡打開，表示車上是有人在等著她，女子坐上駕駛座，開車離開後就再也沒回家了。

同事表示，妻子是經由仲介介紹認識的，共損失65萬，「仲介費用50萬，包含聘金9萬+宴客費用15萬+金飾三萬+仲介費用；再加上雜支15萬，15個月生活費每個月5000+額外提供60000交通費+以及兩次疫苗檢測費16000」，還透露發生性關係一次12萬。目前已經到派出所備案，希望大家可以幫忙一起找太太，大方提供1萬元作為懸賞獎金。

▲網友們表示，這根本是詐騙集團。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，網友們表示，「明知道不能笑，看到這些留言笑瘋」、「好險烙跑了，她就一臉會趁老公坐輪椅把老公推下海的殺氣」、「看裡頭留言那個說喝茶會幫注意的，我快笑死」、「還有人接應根本是集團作業，一定是預謀不是一個相處不快就臨時起意的，仲介問題不小」、「雖然很可憐但也有點爆笑」。