陸官媒列4類對象批台「收買式外宣」：讓島內民眾當冤大頭

▲陸官媒《人民政協報》微信公眾號發文批評台灣政府搞「收買式外宣」。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

陸官媒《人民政協報》微信公眾號今（10）日發文稱，揭秘民進黨當局「收買式外宣」4大套路（招數），文中列舉4類國際人士為對象，包括多國反華議員、海外智庫等學術機構和學者、政府官員及海外媒體等。文末指出，從「金援外交」到花錢收買國際反華勢力，「花巨資行賄讓島內民眾成了冤大頭，實踐卻一再證明，錢是買不到真朋友的。」

▲陸官媒稱，美對台軍售案是由被收買的反華議員在背後推動。（圖／記者李毓康攝）

《人民政協報》微信公眾號文章表示，美國媒體近日披露，德國基民盟國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）被指控藉故收取亞塞拜然等地賄款，為其在自己的地方報上刊登廣告，目前正接受調查。沒想到這個受賄案，竟意外曝出台灣外宣內幕，「台灣花了80多萬元（新台幣）在該議員所出版的小報上登廣告。」

文章稱，借反華「議員發聲」是民進黨「外宣」主要載體和抓手。其特點包括物色反華議員推動涉台法案，為台灣發聲；透過立委、議員互訪，神話成「外交取得重大突破」等。

▲美智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）。（圖／翻攝維基百科）

文章甚至引用台灣「國安會」外圍組織亞太和平基金會一位「專家」的說法，這名專家表示，這是各國反華議員不願意看到中國統一的主要原因，因為只有維持這種分裂的狀態，民進黨當局才會源源不斷地給他們「進貢」，他們才會從中撈到更多的好處，「有了這些反華議員的發聲，才能給台灣民眾造出民進黨外交無敵假象，才有利於蔡英文把外宣轉成內宣，為自己吸粉。」

此外，文章指出，收買海外智庫學者及前政府官員是蔡英文外宣的常見做法和策略。美國瞭望（The American Prospect）網站一名記者伊萊·克利夫頓（Eli Clifton）曾撰文提到，華盛頓5家最知名的智庫，布魯金斯學會、美國進步中心、新美國安全中心、戰略與國際問題研究中心和哈德遜研究所，一直在發表政策文件，敦促美國與台當局建立更緊密的關係。

這些看似公正的研究機構正在推動美國擴大對台軍售，然而，它們從「駐美國台北經濟文化代表處」獲得的資金，卻被「深藏」在各自的年報或網站中，未被廣泛揭露。

文末稱，「看見台灣」是民進黨「外宣」的一個重要標準。近年來，民進黨以此為目標，在多國媒體四處撒錢買廣告，賄賂德國議員霍普特曼只是民進黨買廣告搞「外宣」的一個縮影。

