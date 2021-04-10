　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

▲大甲媽祖9日晚間子時起駕，上萬信眾戴口罩跪迎媽祖，9天8夜的遶境之旅正式展開。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／台中採訪報導

起馬炮三響後，媽祖鑾轎緩緩步出大甲鎮瀾宮，9天8夜的遶境之旅正式展開，大小朋友全都相揪走起來！年輕人也揪團一起體驗，所有裝備準備齊全，要與大甲媽一同前行。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼媽祖鑾轎步出大甲鎮瀾宮。（圖／記者謝婷婷攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾李同學興奮表示，「我們今年是第一次參加，因為系上有課程安排，可以讓我們來走9天8夜！第一次參加的感覺很好，像我們現在坐在地上的紙板，就是附近鄰居、店家看到我們坐在這裡，就拿紙板出來分給我們坐，覺得很有人情味，希望這次能順利與媽祖一起走完9天8夜」。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲同學們相揪一起參加大甲媽祖遶境活動。（圖／記者謝婷婷攝）

而有些民眾則是來了好幾次，民眾張先生分享，「今年是我第三次參與了，我覺得在遶境的一路上，如果有遇到什麼困難，都會有人伸出援手幫助我們，透過活動可以感受台灣人的人情味，我覺得非常溫暖」。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲民眾張先生分享遶境之旅一路上感受到的人情味。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾葉小姐說：「我來第四次了！一開始是覺得很新鮮，就想說要參與看看世界的三大盛事之一，然後第一年就發現台灣人真的很有人情味，很喜歡這種感覺，一直從還沒有小孩，到現在有小朋友了，也帶她一起參加」。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲民眾葉小姐參加第四次了，今年也帶小朋友一起體驗。（圖／記者謝婷婷攝）

參與10次媽祖遶境的民眾也熱情分享，「我應該是參加10幾年了，當初有答應媽祖要一起走，這個『承諾』必須做到，希望家人都可以平安、幸福。一路上的感動真的沒辦法言喻，你不會去想到說，一個陌生人竟然會願意無私為你付出，一定要親身體驗才會知道」。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲民眾虔誠向媽祖祈求。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者謝婷婷攝）

不過因為疫情關係，今年比照去年，不開放民眾鑽轎底，希望大家在參與宗教盛事的同時也能兼顧防疫。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，「台灣人的特色就是人情味，媽祖婆的精神就是付出，不然跟我們不認識的人，怎麼會願意花那麼多錢請你，所以說真的非常感謝。因為疫情的關係，我們也呼籲店家可以少用大鍋菜，改以發放餐盒的方式為民眾應援，也請參與的民眾要戴口罩、做好防疫」。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。（圖／記者謝婷婷攝）

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，「白天看到現場已經超過20萬人，我們所有信徒都把口罩戴起來，這是一個很好的典範，另外我們也希望信徒不要太擁擠，可以選擇待在家裡觀看大甲鎮瀾宮的直播，同時也能雙手合十，向媽祖祈求，相信你說什麼，媽祖都有聽到」。

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼世界三大盛事的之一的大甲媽祖遶境進香活動，每年都吸引許多民眾參與。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 大甲媽祖起駕業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

大甲媽祖遶境活動不僅代表宗教盛事，更是台灣的在地文化，這次遶境路線橫跨台中、彰化、雲林以及嘉義等四縣市，全程約340公里。一路上濃濃的人情味與滿滿的感人故事，讓參加過的民眾都說一生必須體驗一次。

ET快訊
陳零九穩交8年　首帶正妹女友受訪曝喜訊
甜姐兒遇假車禍遭擄殺！夫悲痛準備白色小禮服送愛妻
快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光
比基尼辣妹「視訊網愛」男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級爆共鳴…流下時代眼淚：真的經典

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

新冠自費疫苗開放1萬劑！　莊人祥：參考價與醫院討論再公布

再增1例疑似嚴重不良事件！　AZ疫苗單日2577人接種創新高

快訊／增2例境外移入　印漁工、菲移工檢疫期滿「自費採檢」確診

快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光

吸客玩帛琉！華航「機票調降5千元」　取消旅行社訂位作業金

LIVE／AZ疫苗「最快4月底」開放自費接種！指揮中心最新說明

會通靈會收驚...買15斤高檔茶給大甲媽信眾喝　泡茶姐：結緣啦

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級爆共鳴…流下時代眼淚：真的經典

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

新冠自費疫苗開放1萬劑！　莊人祥：參考價與醫院討論再公布

再增1例疑似嚴重不良事件！　AZ疫苗單日2577人接種創新高

快訊／增2例境外移入　印漁工、菲移工檢疫期滿「自費採檢」確診

快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光

吸客玩帛琉！華航「機票調降5千元」　取消旅行社訂位作業金

LIVE／AZ疫苗「最快4月底」開放自費接種！指揮中心最新說明

會通靈會收驚...買15斤高檔茶給大甲媽信眾喝　泡茶姐：結緣啦

年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級爆共鳴…流下時代眼淚：真的經典

「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

金剛3公分腫瘤開刀評估中　小嫻憂心發願陪男友面對

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

方志友客串臭臉耍大牌　跩叫前輩藍心湄刷馬桶

士林與六合評價最低！台灣夜市聲量排行榜出爐　網友最愛是這三個

陳零九砸400萬開飲料店　「突點名婁峻碩」：拜託媒體幫我問他！

美國放寬對台交往準則　羅致政：台灣不該因此感到滿足

北韓推遠距教學　官員拖10月零進展…金正恩暴怒「直接處決」！

休假一週爽領七千元　Pwc懇求員工：別來上班了

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

生活熱門新聞

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

台幹大陸包二奶！窮苦下場超勸世

民眾打爆台鐵「救命電話」！調度員1天接50通

實習生上班蹲馬桶2小　公司扣薪他爆氣

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

職棒球星擁辣妹極樂墾丁　友曝私下模樣

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

認為「女兒拿同學彩色筆」是小事　家長戰爆網友

童年犯錯遭「關狗籠」　林母個性強悍連親家母都譙

更多熱門

相關新聞

車牌貼「大甲媽祖符」　彰警：違法將開罰

車牌貼「大甲媽祖符」　彰警：違法將開罰

大甲媽祖遶境昨(9)日深夜起轎，今天鑾轎要進入彰化市，已經有不少網友在彰化中華西路金馬路口發現有整排自小客車及神童團，車牌都橫貼上「大甲媽祖的符令」，往年都不曾發現有這樣狀況，令用路人相當的氣憤，大甲鎮瀾宮也正在查明。

只在澎湖賣！超商X花火節推限定口罩

只在澎湖賣！超商X花火節推限定口罩

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時相迎

轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時相迎

關鍵字：

大甲媽祖大甲媽大甲鎮瀾宮大甲媽起駕遶境

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

小杰被控吃女生豆腐

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

《全明星2》采子踩線小春1要求！

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面