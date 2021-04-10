年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

▲大甲媽祖9日晚間子時起駕，上萬信眾戴口罩跪迎媽祖，9天8夜的遶境之旅正式展開。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／台中採訪報導

起馬炮三響後，媽祖鑾轎緩緩步出大甲鎮瀾宮，9天8夜的遶境之旅正式展開，大小朋友全都相揪走起來！年輕人也揪團一起體驗，所有裝備準備齊全，要與大甲媽一同前行。

▲▼媽祖鑾轎步出大甲鎮瀾宮。（圖／記者謝婷婷攝）

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民眾李同學興奮表示，「我們今年是第一次參加，因為系上有課程安排，可以讓我們來走9天8夜！第一次參加的感覺很好，像我們現在坐在地上的紙板，就是附近鄰居、店家看到我們坐在這裡，就拿紙板出來分給我們坐，覺得很有人情味，希望這次能順利與媽祖一起走完9天8夜」。

▲同學們相揪一起參加大甲媽祖遶境活動。（圖／記者謝婷婷攝）

而有些民眾則是來了好幾次，民眾張先生分享，「今年是我第三次參與了，我覺得在遶境的一路上，如果有遇到什麼困難，都會有人伸出援手幫助我們，透過活動可以感受台灣人的人情味，我覺得非常溫暖」。

▲民眾張先生分享遶境之旅一路上感受到的人情味。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾葉小姐說：「我來第四次了！一開始是覺得很新鮮，就想說要參與看看世界的三大盛事之一，然後第一年就發現台灣人真的很有人情味，很喜歡這種感覺，一直從還沒有小孩，到現在有小朋友了，也帶她一起參加」。

▲民眾葉小姐參加第四次了，今年也帶小朋友一起體驗。（圖／記者謝婷婷攝）

參與10次媽祖遶境的民眾也熱情分享，「我應該是參加10幾年了，當初有答應媽祖要一起走，這個『承諾』必須做到，希望家人都可以平安、幸福。一路上的感動真的沒辦法言喻，你不會去想到說，一個陌生人竟然會願意無私為你付出，一定要親身體驗才會知道」。

▲民眾虔誠向媽祖祈求。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者謝婷婷攝）

不過因為疫情關係，今年比照去年，不開放民眾鑽轎底，希望大家在參與宗教盛事的同時也能兼顧防疫。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，「台灣人的特色就是人情味，媽祖婆的精神就是付出，不然跟我們不認識的人，怎麼會願意花那麼多錢請你，所以說真的非常感謝。因為疫情的關係，我們也呼籲店家可以少用大鍋菜，改以發放餐盒的方式為民眾應援，也請參與的民眾要戴口罩、做好防疫」。

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。（圖／記者謝婷婷攝）

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，「白天看到現場已經超過20萬人，我們所有信徒都把口罩戴起來，這是一個很好的典範，另外我們也希望信徒不要太擁擠，可以選擇待在家裡觀看大甲鎮瀾宮的直播，同時也能雙手合十，向媽祖祈求，相信你說什麼，媽祖都有聽到」。

▲▼世界三大盛事的之一的大甲媽祖遶境進香活動，每年都吸引許多民眾參與。（圖／記者謝婷婷攝）

大甲媽祖遶境活動不僅代表宗教盛事，更是台灣的在地文化，這次遶境路線橫跨台中、彰化、雲林以及嘉義等四縣市，全程約340公里。一路上濃濃的人情味與滿滿的感人故事，讓參加過的民眾都說一生必須體驗一次。