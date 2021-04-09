快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

▲大甲媽子時準時起駕，10萬人跪送媽祖。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

「碰！碰！碰！」三聲起馬炮響起，震耳欲聾，也宣告2021大甲媽祖遶境起駕正式開始，大甲街道萬人空巷，宛如不夜城！9日晚間子時由台中市長盧秀燕、前總統馬英九以及鎮瀾宮董事長顏清標同框扶轎出發，只花4分多鐘神轎就迅速通過廟埕，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅。

▲大甲媽子時準時起駕。（圖／記者游瓊華）



警方雖不願意預估現場人數，但透露人數應超過10萬人，鎮瀾宮董事長顏清標也認為今年人數應會突破往年紀錄，連馬英九維安人員都被擠到站不住。子時時間一到，所有信徒跪地祈求媽祖保佑，場面壯觀。

▲大甲媽子時準時起駕。（圖／民眾提供）



大甲鎮瀾宮遶境行程為期9天8夜，路程逾350公里，將行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，沿途逾110座宮廟；駐駕彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮以及清水區朝興宮，之後再返回鎮瀾宮安座。

▲▼⼤甲鎮瀾宮遶境進香起駕。（圖／記者游瓊華攝）



▲10萬人跪送媽祖。（圖／記者游瓊華）



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