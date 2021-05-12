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社會 社會焦點 保障人權

台中掃黑逮65煞！黑道小弟斜槓臨演　每年隨大甲媽遶境仍被抓

記者鄧木卿／台中報導

台北松山之亂引發全國民眾擔憂治安疑慮，台中警方近日全力檢肅黑道幫派暴力討債分子，帶回9名治平對象、59名組織共犯，其中有天道盟太陽會分子不甘賭輸，反而恐嚇對方簽下200萬元本票；有的曾在國片電影「影子背後」中擔任黑道小弟臨演，每年還跟隨大甲媽遶境祈求平安，車上還放有壓轎金，仍難逃法網，警方依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦，檢方以3萬至10萬元不等交保。

▲台中市刑大大隊長陳炯旭（右2）說明逮捕9名治平對象。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市刑大大隊長陳炯旭（右2）說明逮捕9名治平對象。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中警方破獲9名治平對象，其中有黑道電影小弟臨演及天道盟暴力討債分子。（圖／民眾提供）

▲▼台中警方破獲9名治平對象，查獲大甲媽壓轎金、本票等證物。（圖／民眾提供）

刑大偵七隊表示，簡姓主嫌去年11月間，在台中市參與俗稱「四支刀」撲克牌賭局，不甘賭輸數萬元，隨即假藉地上掉1張牌，供稱遭被害人詐賭為由，向被害人恐嚇索討200萬元作為賠償，因被害人不從，簡嫌即率北部天道盟、竹聯幫、中山聯盟等幫眾10餘人，恐嚇被害人，並稱其中1名小弟是信義區殺警案的中山聯盟成員，致使被害人心生畏懼，逼迫開立支票賠償。

▲▼台中警方破獲9名治平對象，其中有黑道電影小弟臨演及天道盟暴力討債分子。（圖／民眾提供）

專案小組偵查過程中更獲知，簡嫌去年4月間在疫情期間，利用以買到假口罩的交易糾紛為由，設局將前來交易的廠商強關在屋內限制行動自由，並要求必須賠償300萬元，逼迫廠商簽立賠償協議書。

▲▼台中警方破獲9名治平對象，其中有黑道電影小弟臨演及天道盟暴力討債分子。（圖／民眾提供）

偵五隊5月查獲以陳姓嫌犯為首等5人暴力集團，該集團在中部地區逞兇鬥狠，透過霸佔營業場所、強簽本票、發放不實傳單等方式恐嚇被害人，使被害人心生畏懼不敢報案。

偵辦蒐證過程中，發現陳嫌手下2名小弟，還曾在國片電影「影子背後」裡，充當臨時演員，扮演黑道兄弟，其中1名林姓犯嫌去年12月還在臉書炫耀「一個人的顏值是藏不住的，還相約觀眾，明年電影院見」，而現實生活中則是涉嫌率眾恐嚇取財等不法行徑，果真戲如人生。

▲▼台中警方破獲9名治平對象，其中有黑道電影小弟臨演及天道盟暴力討債分子。（圖／民眾提供）

另外警方搜索犯嫌住處、車上，發現許多大甲媽祖遶境帽及壓轎金，詢問才得知，犯嫌每年都會隨大甲媽祖遶境，員警感嘆並說，「媽祖很靈驗，歹路不保佑」。

▲▼台中警方破獲9名治平對象，其中有黑道電影小弟臨演及天道盟暴力討債分子。（圖／民眾提供）

警方表示，掃黑工作從不間斷，「就是要一波一波掃」，帶頭滋事的「一個一個抓」，持續全面清查黑道幫派、槍枝、毒品及暴力討債等嚴重影響治安案件，更針對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨檢勤務，建構台中市安全宜居之生活環境。

▲▼台中警方破獲9名治平對象，其中有黑道電影小弟臨演及天道盟暴力討債分子。（圖／民眾提供）

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