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防疫拉警報　「六房媽過爐」不遶境！信眾避免紅壇群聚

▲國定重要民俗活動「六房媽過爐」原訂5月22日舉行，縣府輔導該活動比照去年採「過爐不遶境」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國定重要民俗活動「六房媽過爐」原訂5月22日舉行，縣府輔導該活動比照去年採「過爐不遶境」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府昨（11）日下午緊急召開防疫會議，宣布請各寺廟暫緩遶境及平安宴。而國定重要民俗活動「六房媽過爐」原訂5月22日舉行，縣府輔導該活動比照去年採「過爐不遶境」；中華民國六房媽會幹部經開會取得初步共識後，今日召開臨時會員代表大會，確定如期舉行，採循去年方式進行。

六房媽過爐每年都吸引成千上萬名信徒隨香，去年因應疫情，過爐儀式簡化只有神尊移駕、取消遶境，而今年會員代表大會3月開會決議復辦，將於5月22日舉行過爐儀式，由土庫股過爐到五間厝股。

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縣府昨宣布輔導各廟宇暫緩遶境及平安宴等活動，中華民國六房媽會昨晚及今午經過幹部與會員代表大會決議，確定過爐不遶境。中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，為了防疫，請信眾過爐日盡量不要到紅壇群聚，並務必做好量體溫、手部清潔消毒等自主健康管理，也請配合紅壇實名制及人流管制措施，須全程戴口罩，保護自己和他人。


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