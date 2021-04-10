　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最強媽媽是她！懷胎8月勇奪跆拳道金牌　「踢腿出拳」震撼影片曝

▲▼奈及利亞孕婦參加跆拳道競賽，勇奪金牌。（圖／翻攝自推特／@nsf_edo、@AfricaFactsZone）

▲一名奈及利亞孕婦參加跆拳道競賽，勇奪金牌。（圖／翻攝自推特／@AfricaFactsZone）

記者張寧倢／編譯

非洲最強媽媽！奈及利亞一名女性運動員愛德莉絲（Aminat Idrees）竟挺著懷胎8月的大肚參加跆拳道競賽，最後還勇奪金牌，畫面令人震撼不已，但也引發不少網友撻伐，認為她不該賭上寶寶的安全冒險參賽。

根據CNN報導，奈及利亞日前舉辦全國跆拳道錦標賽，其中26歲選手愛德莉絲竟然在懷著8個月身孕的狀態下參賽，雖然她參加的並非對打項目，而是較少為人知的展現技巧、控制力與「型」的品勢項目，更拿下了冠軍金牌，令人振奮消息與影片在網路上快速流傳，激勵了全世界的運動員。

▲▼奈及利亞孕婦參加跆拳道競賽，勇奪金牌。（圖／翻攝自推特／@nsf_edo、@AfricaFactsZone）

▲▼愛德莉絲事先經過醫師評估，才被大會允許參賽。（圖／翻攝自推特／@nsf_edo、@AfricaFactsZone）

▲▼奈及利亞孕婦參加跆拳道競賽，勇奪金牌。（圖／翻攝自推特／@nsf_edo、@AfricaFactsZone）

愛德莉絲表示，她事先經過醫學專家評估身體狀況，體育組織才准許她參加「風險最小」的非接觸式的品勢項目，數月以來她也持續參與賽前訓練，「在我懷孕之前我一直很喜歡訓練，懷孕後也沒有什麼不同，我覺得沒有太多風險，所以決定試一試，很多人不了解跆拳道，我覺得這是教育人們相關知識的一種途徑。」

然而，部分網友卻不認同愛德莉絲的決定，一名推特用戶Iga Moore表示，「這非但沒有鼓舞人心，反而令人作嘔。」另一名評論者Angela則說，「這呈現了她們如何讓自己陷入麻煩，也讓婦產科從業人士面臨那些可預防問題的壓力。」對此，愛德莉絲解釋，品勢項目並不是要與人戰鬥，而是針對假想襲擊的招式組合，目的在展現跆拳道的手、腿技巧。

►假醫拿刮鬍刀剖腹！產婦「爆血慘死」胎兒夭折　驚揭醫院無照黑幕
►孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
和遭擄殺甜姐兒是好友！禮儀師見她屍體崩潰：才說好下個月再見
張柏芝被女星出賣「無P照」！真實線條現形網一看全怒了
台大醉月湖「公鵝慘遭宰殺」　冷血男拎脖子逃離
快訊／新婚甜姐兒遭擄棄屍！屏東變態男「惡行重大」遭羈押禁見
被罵「朽木不可雕也」國中妹神報復！老師見成績單臉垮媽傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國警告恐爆發全面戰爭！　派軍集結邊境卻控「是烏克蘭想動武」

菲利普親王病逝溫莎城堡...查爾斯王子「公布消息才知」！

日裔奧運選手遭白人男嗆「生魚片、中國人」　目擊者全漠視還嘲笑

最強媽媽是她！懷胎8月勇奪跆拳道金牌　「踢腿出拳」震撼影片曝

哈利梅根官網緬懷菲利普親王　「震撼專訪」首播時他剛動心臟手術

消防員救火到一半…房屋竟瞬間倒塌！現場畫面曝　4人遭活埋殉職

接種嬌生疫苗爆「4例嚴重血栓」！EMA：已介入調查

義媒：我們全是「半導體乞丐」　若無台灣…全球重要工業將停擺

打完1.5億劑疫苗！美國疫情仍「煞不住」　單日確診飆近8萬人

菲利普逝世撞「兒子16週年結婚紀念日」！查爾斯悲傷趕赴溫莎城堡

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

俄國警告恐爆發全面戰爭！　派軍集結邊境卻控「是烏克蘭想動武」

菲利普親王病逝溫莎城堡...查爾斯王子「公布消息才知」！

日裔奧運選手遭白人男嗆「生魚片、中國人」　目擊者全漠視還嘲笑

最強媽媽是她！懷胎8月勇奪跆拳道金牌　「踢腿出拳」震撼影片曝

哈利梅根官網緬懷菲利普親王　「震撼專訪」首播時他剛動心臟手術

消防員救火到一半…房屋竟瞬間倒塌！現場畫面曝　4人遭活埋殉職

接種嬌生疫苗爆「4例嚴重血栓」！EMA：已介入調查

義媒：我們全是「半導體乞丐」　若無台灣…全球重要工業將停擺

打完1.5億劑疫苗！美國疫情仍「煞不住」　單日確診飆近8萬人

菲利普逝世撞「兒子16週年結婚紀念日」！查爾斯悲傷趕赴溫莎城堡

吳念庭續扛西武先發5棒　對決羅德美馬學

豪勁首戰邦威　運彩開盤看好悍將

韓網推到爆！5個必追「減肥食譜」IG帳號　照著吃一個月絕對瘦

約基奇生涯第54次大三元　金塊延續8連勝斷馬刺

一德洋樓半日偽出國　台中林懋陽故居飄濃濃歐亞風情

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

俄國警告恐爆發全面戰爭！　派軍集結邊境卻控「是烏克蘭想動武」

謝國城少棒／苗栗不再是棒球沙漠　盼縣府支持少棒組代表隊

喵車隊升級兜風去！後座塑膠籃➝木盒　飼主：現在要坐8+2隻

小奶貓還沒長牙就偷吃肉泥！臉埋狂嗑...一抬頭白毛全染色

國際熱門新聞

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

60歲獨居老人孤死住處！9年後遺體才被發現

義媒：我們全是「半導體乞丐」都需要台灣

埃及盧克索發現「失落的黃金城」

情侶甜蜜度假　全裸離奇死浴室中

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

即／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲

美放寬對台交往規定　美官員得訪代表處與雙橡園

猴子用「腦波打電玩」影片曝光！

看好經濟前景 美股道瓊標普指數再創新高

印度山羊竟「長出人臉」　村民：祖先重生

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

白宮召開半導體會議　台積電受邀

更多熱門

相關新聞

趙小僑抱兒劉子銓大哭不敢講胎停

趙小僑抱兒劉子銓大哭不敢講胎停

趙小僑和劉亮佐拼求子，2月初宣布試管成功、懷孕15週喜訊，卻在16週產檢發現胎停，心情瞬間掉入地獄，當晚兩人在玄關抱著剛回家的兒子劉子銓大哭，用哭腔說出不願承受事實：「寶寶沒了。」劉子銓一度愣住，夫妻感動兒子成熟體貼，反過來拍拍肩安慰父母：「真的沒事，我很好沒關係。」一家人緊緊擁抱，共同渡過最心痛時刻。

爸媽都軍人！見兒超音波照「秀肌肉仰臥起坐」

爸媽都軍人！見兒超音波照「秀肌肉仰臥起坐」

吐司有活老鼠　孕婦崩潰：差點早產

吐司有活老鼠　孕婦崩潰：差點早產

2中國員工在奈及利亞遭綁架

2中國員工在奈及利亞遭綁架

懷胎9月以為結石　女廁所生子嚇壞

懷胎9月以為結石　女廁所生子嚇壞

關鍵字：

奈及利亞跆拳道懷孕孕婦孕婦運動金牌

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

《全明星2》采子踩線小春1要求！

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面