最強媽媽是她！懷胎8月勇奪跆拳道金牌　「踢腿出拳」震撼影片曝

▲一名奈及利亞孕婦參加跆拳道競賽,勇奪金牌。(圖/翻攝自推特/@AfricaFactsZone)

記者張寧倢/編譯

非洲最強媽媽!奈及利亞一名女性運動員愛德莉絲(Aminat Idrees)竟挺著懷胎8月的大肚參加跆拳道競賽,最後還勇奪金牌,畫面令人震撼不已,但也引發不少網友撻伐,認為她不該賭上寶寶的安全冒險參賽。

根據CNN報導,奈及利亞日前舉辦全國跆拳道錦標賽,其中26歲選手愛德莉絲竟然在懷著8個月身孕的狀態下參賽,雖然她參加的並非對打項目,而是較少為人知的展現技巧、控制力與「型」的品勢項目,更拿下了冠軍金牌,令人振奮消息與影片在網路上快速流傳,激勵了全世界的運動員。

▲▼愛德莉絲事先經過醫師評估,才被大會允許參賽。(圖/翻攝自推特/@nsf_edo、@AfricaFactsZone)

愛德莉絲表示,她事先經過醫學專家評估身體狀況,體育組織才准許她參加「風險最小」的非接觸式的品勢項目,數月以來她也持續參與賽前訓練,「在我懷孕之前我一直很喜歡訓練,懷孕後也沒有什麼不同,我覺得沒有太多風險,所以決定試一試,很多人不了解跆拳道,我覺得這是教育人們相關知識的一種途徑。」

然而,部分網友卻不認同愛德莉絲的決定,一名推特用戶Iga Moore表示,「這非但沒有鼓舞人心,反而令人作嘔。」另一名評論者Angela則說,「這呈現了她們如何讓自己陷入麻煩,也讓婦產科從業人士面臨那些可預防問題的壓力。」對此,愛德莉絲解釋,品勢項目並不是要與人戰鬥,而是針對假想襲擊的招式組合,目的在展現跆拳道的手、腿技巧。

....alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb.



This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020.



She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF