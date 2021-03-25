假醫拿刮鬍刀剖腹！產婦「爆血慘死」胎兒夭折　驚揭醫院無照黑幕

▲ 無照醫生竟用刮鬍刀為孕婦剖腹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起離譜的醫療過失案件，一名孕婦即將臨盆，家人將她送到附近醫院後，醫生馬上為她剖腹，取出腹中胎兒。但胎兒很快便夭折，產婦則大量失血身亡。悲痛的家屬事後才發現，當時為她動刀的醫生竟是一名無照的輟學生，且他使用的並不是手術刀，而是雙刃刮鬍刀片。

《新印度快報》20日報導，現年30歲的輟學生舒克拉（Rajendra Shukla）在北方邦蘇坦普爾一家私人醫院工作，日前假冒成醫生，以雙刃刮鬍刀片為30歲孕婦卜納姆（Poonam）剖腹，導致她和胎兒雙雙喪命。

卜納姆開始陣痛後，產婆判斷她情況危急，趕緊請她的丈夫賈拉姆（Rajaram）送她到附近的馬沙達醫院（Maa Sharda Hospital）。舒克拉在臨時手術台上為她動刀，發現她失血過多後，便要賈拉姆將她轉送另一家醫院。卜納姆被送往140公里外的醫療中心，仍不幸死亡；她的孩子也在出生幾分鐘後便夭折。

賈拉姆事後控訴，他的妻小死於馬沙達醫院的醫療過失，「我們發現，這是一家沒有經過註冊的診所，沒有手術用的基礎設備，庸醫甚至用刮鬍刀片動手術。」警方隨後依過失殺人罪嫌，將舒克拉與這家醫院的經營者薩尼（Rajesh Sahni）立案，正深入調查。

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