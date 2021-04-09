爸媽都軍人！曝兒子超音波照「抱頭仰臥起坐」　網見肌肉線條呆了

▲兒子在媽媽肚子裡做仰臥起坐！（圖／張魯酥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

打從娘胎就開始健身？一名爸爸透露，最近心血來潮翻出兒子的超音波照片，結果兒子早在娘胎裡就立志保家衛國，竟手抱頭做起「仰臥起坐」，讓他看得哭笑不得。而照片引發關注，網友見到寶寶的體態，紛紛驚呼「這麼小就秀肌肉！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》趣味分享一張傳家寶等級的「超音波照片」，他回憶10年前，當時老婆辛苦懷胎7個月，恰好當時夫妻倆在軍職單位服務，而好動的兒子彷彿軍人魂上身，竟在媽媽肚子裡做起「仰臥起坐」！

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照片可見，寶寶手抱頭，身體微彎曲，真的就像正在做仰臥起坐，張爸爸向《ETtoday新聞雲》笑稱，轉眼間兒子「元元」已經是10歲的小男孩了，可惜孩子沒有胎內記憶，不過可遺傳到媽媽的數學好基因，從小數學天賦驚人，「大班去考全國數學MPM大賽，沒有補習就拿全國第7。」

▲兒子頭好壯壯，原PO調侃是小肥宅！（圖／張魯酥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



至於數學是如何培養的？張爸爸透露，就是怕兒子小時候玩手機造成近視，因此隨興教他簡易數學，「沒想到大班的時候已經加減乘除都會了，還可以憑空玩幾A幾B，連某數都會了。」不僅如此，兒子也遺傳到原PO的外語神力，還能神速背英文單字，「10秒可以背一個。」

照片曝光後，引發網友紛紛朝聖笑回，「這照片上的是手臂肌肉線條嗎」、「生出來是一名猛男」、「胎教就看莒光園地吧」、「胎兒版麒麟臂」、「所以這是他以後常用的睡姿嗎？我兒子拍片時的睡姿，出生後常出現」、「伏地挺身動作預備」、「所以他也算同梯的，誤」、「你錯了，他在青蛙跳」。張爸爸也在留言串回應，「現在是小肥宅，也許是傘兵跳」。

▼兒子讀大班奪下全國數學MPM大賽第7名！（圖／張魯酥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

