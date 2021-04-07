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懷胎9月當結石！糊塗媽突然生子　看馬桶嚇壞：以為器官掉下來了

▲▼便祕,馬桶,上廁所。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子意外在馬桶上生子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州一名女子懷胎9個月卻完全沒發現自己懷孕，而是坐馬桶時突然感到劇痛，以為有腎結石的她讓丈夫趕快叫救護車，結果好不容易排出的「結石」，竟然是一名男嬰，當下看到寶寶被嚇了一跳。

居住在麻州皮博迪市(Peabody)的38歲女子梅麗莎(Melissa Surgecoff)，上月8日上廁所時突然感到一陣劇痛，原本以為是生理期要來，然而卻痛到讓她以為自己有結石，「我當時整個人在尖叫，我試著不要叫太大聲，但我完全不明白發生了什麼事，我當下以為把體內器官排出來了，整個人很崩潰，一直在尖叫」。

男友唐尼(Donnie Campbell)以為梅麗莎有結石，當下立即打電話叫救護車，後來他跑去察看馬桶，想說會看到排泄物或結石，卻看到一名嬰兒，「我們都嚇到了，廁所裡竟然有嬰兒」，幸好兒子利亞姆(Liam)到醫院檢查身體十分健康。

梅麗莎表示，他們本來就計畫婚後要生小孩，然而婚禮因為新冠肺炎疫情延遲，最近雖然有發現體重變胖，但以為是隔離期待在家導致，再加上她的生理期原本就不太規律才會沒發現懷孕。

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