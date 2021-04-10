工程車落軌！李義祥不敢通報　第一時間竟急叫阿好「肉身擋火車」

▲阿好騎車逃亡畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號滑落邊坡的工程車出軌，造成50人死亡的嚴重事故。花蓮地檢署事後展開調查，發現造成工程車滑落邊坡的主嫌李義祥謊話連篇，當天工程車前往案發現場時，車內還有另名非法外籍移工「阿好」，另外，事發後李義祥並非打電話通報，反而是叫阿好去攔火車，眼見事態嚴重後竟還叫阿好快逃，而阿好隨後也騎著機車展開6天的逃亡，誇張行徑讓人咋舌。

據調查，2日當天李義祥開著滿載廢棄輪胎的工程車前往工地，而當時副駕還坐著移工阿好。過程中，李義祥因迴轉不慎而將工程車卡在樹叢，但因當天並非合法的施工時間，李義祥不敢打電話通報，反而是與阿好商討如何將工程車拉起，而阿好也下到邊坡去協助將工程車墊高，以便李義祥開著怪手拉起工程車，但因吊帶承受不住重量，工程車仍然滑落軌道，最終釀成意外。

然而，李義祥事發後第一時間竟是叫阿好去攔火車，但眼見事態嚴重，才趕快叫阿好騎車機車逃離，而阿好也就此展開了長達6天的逃亡。

目前李義祥以及阿好均遭到收押，而東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清等2名負責人，因違反政府採購法等罪嫌，分別諭知交保500萬元、300萬元，後審酌2人資產已被檢察官凍結，黃平和部分改諭知400萬元交保。另外，運安會也派員查扣林長青兒子林偉仁的電腦，要進一步釐清案情。