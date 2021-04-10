前員工爆「太魯閣真相」！李義祥開怪手想救…失手推工程車下邊坡

▲李義祥前員工高先生私下爆料完整事發經過。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

台鐵408次太魯閣出軌事故，涉案的義祥工業社負責人李義祥收押至今仍謊話連篇，不但接連扯出另名逃逸移工「阿好」等多人涉案，如今更有前員工私下爆料完整事發經過，指出當天李義祥因操作不慎導致工程車卡進樹叢，但李卻不對外求助，異想天開自己駕駛怪手想將車拉上來，不料卻失手反將工程車推下邊坡，進而釀成50死慘劇。

高姓男子自稱是李義祥的前員工，他私下向媒體爆料，太魯閣失事前一天（1日）傍晚，他原本接到李義祥電話，當時李向他表示隔天要載運大量廢棄輪胎到施工現場，作為邊坡防落石衝擊填充物，詢問高是否能前來協助；但高男因手部受傷無法幫忙，所以婉拒李義祥請求，最後李只好帶著逃逸移工「阿好」上工。

高男指出，在得知太魯閣出軌是因李義祥所駕駛的工程車滑落邊坡惹禍後，他曾與「黑猴」林長清詢問情況，據「黑猴」轉述，當天李義祥開著工程車載運廢棄輪胎駛抵工地後，原本按照規定停靠在平台上，並轉開怪手卸下後斗大量廢棄輪胎，而整個過程中阿好因不會開車、也不會開怪手，都只在旁進行整理工作。

在完成輪胎卸貨後，李義祥將工程車開到轉彎處停放，不料卻一個操作不慎，導致車輪卡入樹叢中，一時之間動彈不得，李義祥未對外求援，異想天開想靠著自己駕駛怪手將車拉起脫困，就連拖繩斷裂李也不罷休，持續操作怪手嘗試拉動工程車，怎料弄巧成拙，一個不小心反倒失手將工程車推下邊坡，車體跌落軌道，釀成悲劇。

▼據高男說法，李義祥原本是想駕駛怪手拉起受困的工程車，不料卻反將車推下邊坡。（圖／運安會提供）