台鐵「救命電話」無故被打爆！　調度員1天接50通：出事你負責嗎

記者崔子柔／綜合報導

台鐵太魯閣號事故釀50死，如果工程車滑落時能及時通報，或許能挽回這場慘劇，台鐵日前就將救命電話「0800-800-333」公佈在粉專，希望民眾在看到鐵軌上有障礙物時能隨即通報。不過台鐵調度員吳男昨日指出，他一天就接了快50通，還有多數人只是打去「測試」、「罵人」。

「我終於打進來了，我是要跟你們說，xxx平交道的竹竿好像被一台車子撞斷了」，吳男在Facebook發文提到，一位民眾終於打入電話完成通報，因為這支電話在上了新聞之後，許多人只是打來「測試」，簡直「成了調度員的惡夢」。

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▲▼吳姓調度員在臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook）



吳男在台鐵局的綜合調度所行控室擔任行車調度員，平時負責安排轄區內列車的路線，維持列車按照時刻表行駛，「我們除了要監控顯示盤、操作路線開通、側聽各站的無線電通話，還需要注意這支隨時可能響起的電話」。

吳男指出，緊急通報電話經由報導後曝光，他在1天內就接了快50通，包括響了就掛斷的、接起來表明說要測試而他沒什麼事的、也有打來罵臺鐵說我就是要罵你們的，其中真正要通報的只有2通。

▲太魯閣號事故車廂停放在和仁車站。（圖／記者黃國霖攝）



吳男嚴肅表示，這支電話是給要通報有危害事故發生的人打，「為了滿足你的好奇心結果真正要通報的人打不進來，出事了是你負責嗎？你能負責嗎？」

▲台鐵呼籲民眾勿撥打測試緊急通報電話。（圖／台鐵提供）

若民眾需要票務、列車時刻查詢、目前運行狀況等「沒有立即危害」的一般服務諮詢及申訴的話，請撥打客服電話「0800-765-888」（限市內電話）、「02-21910096」（手機），另外台鐵也設有聽障人士簡訊服務專線「0921-765125」。