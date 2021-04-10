取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

▲北京。（圖／路透社）



中央社

據富比世（富比士）2021年全球富豪榜，全球2755名富豪中有100人來自北京。據統計，北京富豪人數新增33人，總數險勝紐約的99人，成為世界上富豪最多的城市。不過學者憂心，中國貧富差距正在加大。

根據富比世2021年全球富豪榜，共有2755人上榜，較前一年增加660人，另有250人重回榜上。整體而言，86%的人比前一年更加富裕。

自由亞洲電台報導，這份統計數據顯示，4成的新富豪來自中國，北京也以100人擊敗紐約的99人，成為全球億萬富翁人數最多的城市。但與此同時，中國貧富差距不容樂觀，7億人月收入不足人民幣2000元（約新台幣8600元）。

報導引述旅美中國經濟學者秦偉平觀察，雖然北京在台面上的富豪人數超越紐約，但是紐約的財富總量超過北京達800億美元。「當財富更快地向少數人集中，說明更多的普通人的財富在遭受損失，社會結構有一定的失衡，（中國）貧富差距越來越大。」

秦偉平稱，站在台前的其實是權貴的白手套，中國真正的富豪，永遠是一個謎。「比如省部級以上的幹部、人大代表，如果加上這些隱形富豪，中國可能遠超過美國。」

根據富比世中國發布的分析，今年中國新增的富豪中，約有10%來自醫療相關產業，此外製造業與科技業也孕育了不少新富豪。

秦偉平分析，疫情賦予了網路消費、娛樂業良好發展的契機，民眾更依賴這些產業滿足生活和精神需求。然而在這樣的情形之下，醫療行業背後也產生了不正常的供求關係，比如口罩等醫療物資。無數普通人的血汗、消費反為富豪添磚加瓦。

在富豪人數大幅成長的同時，學者憂心中國的貧富差距情形仍嚴峻。

▲紐約。（圖／記者董美琪攝）



報導引述中國經濟體制改革研究會學術委員會主任宋曉梧，在3月底的中國發展高層論壇上表示，中國收入分配差距在全世界仍然還是比較大。月收入2000元以下的人有7.2億，農民工大多數在這個群體當中。

報導同時採訪一名來自哈爾濱農村家庭的民眾批評，「誕生這麼多富豪，不是中國的光榮。」

他說，政府讓這些壟斷者壟斷大多數市場，由底層的絕大數人民堆起這些富豪，損人利己。富比世中國富豪激增，只能證明底層人民被盤剝得更加慘烈。

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