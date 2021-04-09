中國整肅國家鐵路系統　今年已4位高管落馬

▲中國國家鐵路集團體系下，4位高管在今年被中紀委調查。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

近日台鐵發生重大意外，各界檢討聲浪不斷，而在中國大陸這邊，今年亦啟動廉政建設、反工作工作。據中共中央紀委國家監委網站通報，今年已有四位，中國國家鐵路集團系統內的高管遭查落馬，最新一名是4月8日通報的北京鐵路局前副總經理王長釗。

據中紀委通報，中國鐵路北京局集團有限公司原副總經理王長釗，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委委駐國鐵集團紀檢監察組紀律審查和天津市監察委員會監察調查。

▲大陸動手整肅國家鐵路系統。（圖／CFP）

大陸官媒報導更公告王長釗簡歷，他自1981年8月參加工作，當時在北京鐵路局天津分局工作，1992年12月加入共產黨，後一路高升至北京鐵路局高管，於2017年11月到2020年3月，擔任國鐵北京局副總經理，接著繼續保留原職級，擔任國鐵北京局專務。

在此之前，中紀委曾於3月11日通報，北京鐵路局黨委委員、副總經理荊世明也因涉嫌嚴重違紀違法，正在接受審查調查。等於不到一個月內，北京鐵路系統就有兩位副局級幹部，被帶走調查。

除此之外，中紀委還於1月7日，公布成昆鐵路有限責任公司前黨委書記、董事長、總經理蔣勇涉嫌嚴重違紀違法被查；4月2日，再次披露，中鐵特貨物流股份有限公司前總經理吳文寧，涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

按照組織編制，北京鐵路局是國鐵集團全資子公司，成昆鐵路有限責任公司和中鐵特貨是國鐵集團控股子公司。

今年1月4日，國鐵集團召開全路工作會議，集團董事長陸東福表示，要推動黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展，嚴格對「一把手」和領導班子的監督，加大黨風廉政建設工作責任約談力度，嚴肅責任追究，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。2月1日、3月28日，國鐵集團也在召開黨風廉政建設工作會議，貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班上，再次強調要築牢「拒腐防變」的思想防線。

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