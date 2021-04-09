生下6.5kg巨嬰！她PO片曬兒子驚呆千萬人　5年後現況曝光

▲女子驚呼，兒子的體型大過其他入住新生兒加護病房的孩子。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

國外一名網友透過抖音影片讓媽媽們分享生下「大北鼻」的故事，美國一名女子藉此回憶她當初生下二兒子的經驗，讓千萬名網友驚呆，因為孩子出生就重達6.5公斤，更在出院當日，穿上6個月至9個月嬰兒的衣服回家。

綜合鏡報等外媒報導，該名美國女子「shans1588」在懷孕38週又1日這天，在2位醫師協助之下，以剖腹產形式生下二兒子。但令人感到驚訝的是，孩子出生時的體重約為6.5公斤、身長近60公分，讓她驚呼，兒子的體型根本大過其他當時入住新生兒加護病房的孩子。

她進一步表示，兒子當時住在加護病房11天，但因為體型偏大，新生兒加護病房並沒有適合孩子的尿布及衣服，醫院工作人員只好到小兒科拿取大尺寸尿布；且在出院當天，兒子當時是穿著給6個月大到9個月大嬰兒穿的衣服回家。

這段影片瀏覽觀看數現已衝破2880萬次，大批網友見到孩子感到大為震驚。該名女子則透露，她的二兒子現在已經5歲大，「他是個健康強壯的孩子，非常喜歡棒球、足球。」

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