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用台灣晶片造武器！飛騰等7中企遭美列黑名單　台積電未來接單堪憂

▲▼超級電腦。（圖／CFP）

▲中國公司飛騰的超級電腦使用的是世芯電子設計的晶片，並交由台積電進行生產。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

中國解放軍研發的「音速飛彈」分別使用了由飛騰負責以美國技術生產的超級電腦、世芯電子設計的晶片，並交由台積電進行生產。外媒表示，中國未來極有可能將這種超高音速武器用以對付美國和台灣，因此拜登政府決定出手將飛騰等7家公司列入黑名單，未來政府將限制國內企業出口特定產品給名單中的企業。

綜合路透社與《華郵》報導，美國商務部認為，有7家中企涉嫌為中國建造超級電腦和製作大規模毀滅性武器，因此決定制裁這些企業，以避免中國利用美國技術來實現軍事現代化，特別是發展包括核武器、超音速武器在內的先進武器。報導稱，超高音速是一系列的新興技術，它可以以超過5倍音速的速度推進導彈，並規避當前的防禦系統，因此中國對此技術的投資引起了五角大樓的擔憂。

這7家企業中的3家半導體公司有天津飛騰信息技術有限公司（Tianjin Phytium Information Technology）、上海集成電路技術與產業促進中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）和深圳市信維微電子有限公司（Sunway Microelectronics）；另外4間則分別為濟南、深圳、無錫和鄭州的國家超級計算中心。

《華郵》報導稱，中國製造武器所仰賴的超級電腦，是飛騰利用美國的技術所產製而成。這家公司將自己打造成渴望成為英特爾（Intel）那樣的晶片巨頭，卻對世人隱瞞自己與解放軍有合作關係，其股東也是中國國防科技大學的前軍官，甚至還悄悄協助客戶「空氣動力研究與發展中心」（CARDC），將民用技術用於戰略軍事目的。美國不願意讓技術淪為中國發展軍事的資源，因此未來將限制企業出口特定產品給這些中企。

 ▲▼飛騰。（圖／CFP）

▲美國將中企飛騰等7家公司列入黑名單。（圖／CFP）

飛騰的超級電腦由世芯電子負責設計晶片，再下單交由台積電進行生產。在制裁消息曝光後，人們擔心，未來台積電和世芯電子等公司恐將受連帶影響無法接單。《華郵》引述台灣國防安全研究所所長歐錫富聲明指出，台積電製造的晶片「經常被美國和中國用於軍事相關領域，這些私營企業做生意，並未考量國家安全等因素」。

他補充道，台灣是一個小國，並無制定出口禁令的影響力和意願，因此相對於美國較完整的出口管制措施和法規而言，台灣的寬鬆程度和漏洞來得更多。《華郵》向台積電詢問相關問題的看法時，台積回應道，該公司遵守所有法律和出口的管制，也並不清楚台積電所生產的產品最終被用於軍事領域。台積電對美國商務部的行動不予置評。

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛騰受到美國制裁，人們擔心將影響台積電和世芯等台灣企業的生意。（圖／達志影像／美聯社）

負責晶片設計的世芯電子財務長王德善表示，飛騰簽署了一份規定其晶片不得用於軍事的協議，且世芯從飛騰得到的消息是，他的客戶都是平民，其中1500和2000系列的晶片是專為門商用伺服器和個人電腦而製。不過《華郵》指出，世芯電子曾在2018年的新聞稿中指出，該公司與中國國家超級計算中心有合作關係，而該中心因參與核爆活動，已在3年前被美國政府列入黑名單。

桑福德伯恩斯坦研究（Sanford Bernstein Research）分析師李馬克（Mark Li，音譯）表示，除非美國將飛騰列入制裁名單，否則台積電難以主動切斷與飛騰的生意，因為「台積電不是美國的警察，這得由政治人物來決定，因為中國是全球最大的半導體市場，因此台積電在中國未觸法的情況下就放棄生意，將難以向股東交代」。

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