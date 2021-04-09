嘉藥260準藥師授袍　責任傳承築夢踏實

▲嘉南藥理大學藥學系為即將畢業的106級藥260位學生舉辦隆重的授袍典禮，同學穿上藥師袍，象徵藥學典範的傳承及任重道遠的期許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學藥學系為即將畢業的260位學生舉辦隆重授袍典禮，除師長，包括中華民國藥師公會全國聯合會、高雄、台南及桃園藥師公會、校友會與台大雲林分院、成大、南市醫、新樓等8家醫院都派員到場為同學穿上藥師袍，象徵藥學典範傳承及任重道遠的期許，勉勵學生克盡藥師社會責任，在藥學領域貢獻所學。

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創校55年的嘉藥素有藥師搖籃之稱，培育了全國超過1/3的專業藥師，每年的授袍典禮對藥學系的學生來說更是「重中之重」，因為這不只代表了藥師專業的薪火相承，更代表著服務人群、無私貢獻的開始，也因為這樣，授袍典禮通常選在學生到醫院藥局實習前舉辦，提醒學生要在穿上藥師袍後，體認自己的責任，在實習過程中勤奮不懈，虛心學習，象徵著對學生即將成為藥師前的叮嚀。

嘉藥藥學系106級授袍典禮原本預定於去年五月舉辦，但是受到新冠肺炎疫情影響，因而被迫取消，在同學們圓滿完成醫院及社區藥局實習後，嘉藥藥學系系學會特別選定於學生畢業前夕補辦，除了以自我揭露蛻變影片做為開場來向學長姊致意外，也貼心準備將來在藥局職場中必備的小職章作為祝福禮物，並安排了全場典禮直播，讓因為疫情不克參加的家長們能分享榮耀與喜悅，加上多位校友會的大學長們都返校給予勉勵，現場溫馨熱烈，充分感受嘉藥藥學系大家庭的團結與傳承。

中華民國藥師公會全聯會會長黃金舜在致詞時指出，自去年藥師投入販售口罩實名制以來，台灣社會已經體認到藥師在公共衛生領域所扮演重要角色，在台灣防疫如此成功表現中，藥師功不可沒，未來藥師不只是調劑而已，在人口老化趨勢裡，也要走入民眾家庭，了解、保護民眾用藥習慣與安全，他鼓勵同學，穿上藥師袍後，要有責任心，更要共同努力創造藥師的價值感與榮譽心。

嘉藥校長李孫榮表示，藥學系是創校科系，承載著嘉藥成長的歷史，也造就了全國超過1/3的專業藥師；他感謝與會貴賓共同見證嘉藥藥學生最璀璨時刻，並預祝同學都能順利取得藥師執照，也以自信心、同理心、平安心來勉勵同學，培養專業來加強自信心，設身處地與周遭相處，共謀互利的同理心，還有不隨波逐流的平安心，用這「三心」來面對未來職涯的各個挑戰，期勉藥學生以神聖榮譽心與責任感，將理論與實務緊密結合，展開嶄新的學習里程，昂首闊步面對未來挑戰。



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