獲獎連連嘉藥學務團隊超棒！　嘉藥校長李孫榮頒獎表揚

▲嘉藥學務團隊獲獎連連，校長李孫榮特召見表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學在「兵役業務」、「學生校外賃居」、「校園安全維護」與「防制學生藥物濫用」等方面表現優異，嘉藥紫錐花反毒社團更是聲名遠播，其中軍訓教官李柏宏中校繼2017、2019年防制學生藥物濫用類優等後，再獲2020年大專校院「防制學生藥物濫用類」績優軍訓教官特優，全校師生備感振奮，與有榮焉。

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學生事務處生活輔導組可謂是學生業務最繁瑣單位之一，從學生校內外住居、交通及校園安全都是其業務範圍，先前馬國校安事件中，在李孫榮校長指示下，帶領教職員加入夜間校內外巡查、改善校園周遭照明、強化宿舍管理、研發校安緊急通報系統、採購電動機車提升校安處置機動性，與轄區歸仁分局、文賢派出所、文賢消防分隊、二行里、保安里里長及保安巡守隊成立嘉藥校安聯盟，深獲教育部校安訪視委員讚許，而校安人員楊三諆則榮獲2020年大專校院績優賃居服務「績優個人優等」、生輔組長戴金梅中校繼2017年校園安全維護類優等後，再獲2020年「校園安全維護類」績優軍訓教官特優。

隨著科技進步，嘉藥在學生事務上也融入新科技，與時俱進，尤其是攸關學生權益的兵役業務，該校陳品妘小姐承辦學生兵役緩徵、緩徵消滅、儘後召集申請等各項業務，透過善用各項社群軟體，如:嘉藥LINE生活圈、導師LINE群組、學生資訊系統等進行兵役相關宣導，協助學生順利完成各項兵役業務，使其安心就學，也因此獲得教育部及內政部高度肯定，經教育部薦報內政部評選為2020年度辦理兵役業務之績優學校並獲頒績優獎牌。

嘉藥校長李孫榮特別召見並恭喜得獎人員，肯定他們在工作崗位上的辛勞與付出，李校長進一步指出，學生事務處的各項業務都與學生息息相關，從生命、交通安全到愛心餐、獎助學金的發放都是重點，他特別鼓勵全體同仁能共同努力，營造更優質、安全的學習環境，讓家長安心，也讓同學們感受得到「加入嘉藥，加倍閃耀！」的榮譽心。

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