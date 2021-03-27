降災減災永保安康　嘉藥攜手勞工局舉辦勞工議題論壇

▲嘉南藥理大學攜手台南市政府勞工局，舉辦「降災減災．永保安康」高階主管論壇，台南市政府副市長戴謙、勞工局長王鑫基親臨論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學攜手台南市政府勞工局，舉辦「降災減災．永保安康」高階主管論壇，台南市政府副市長戴謙、勞工局長王鑫基親臨論壇，職安署南區職業安全衛生中心副主任林棓司及台南市產業界各工會、公會，及各區廠商協進會之高階主管，各事業單位職業安全衛生人員亦熱烈參與，一起為勞工職場安全盡心盡力。

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這次論壇特別邀請麻豆新樓醫院職業醫學科陳乃釧主任、台南消防局呂學治中隊長、嘉南藥理大學職業安全衛生系陳鴻瑩博士，分別就職安法新興職業病之職場健康促進與管理、火災爆炸實務探討、機電危害預防實務做深入探討。另邀請勞動部職安署南區職業安全衛生中心林棓司副主任解說2021年勞動檢查方針重點。最後並舉行結合產官學三方的座談會，大家廣泛交換意見。

台南市副市長戴謙指出，公安問題絕不能掉以輕心，任何意外傷害的不只是個人，而是影響一整個家庭，尤其當意外發生在家庭的經濟支柱者時，更是讓人心酸，戴副市長特別以「勤閱舊卷，慎讀來文」鼓勵與會人員，從過去事件中學習經驗，記取教訓，更要謹慎面對眼前各項安排與挑戰，避免因為疏忽而來的損失，共同以行動來營造台南市成為一個希望家園。

嘉藥校長李孫榮表示，嘉藥以「醫藥養命，樂活養生」為目標，立足食藥粧安，推動健康樂活的創新服務，從食安、職安到環安都是重點，建立安全衛生工作環境及維護勞動者身心健康，不僅是勞工基本權利，也是創造勞資雙贏的關鍵。嘉藥很榮幸能提供平台讓產官學齊聚一堂，讓勞工過勞、職業病乃至於職場防災議題都能獲得全盤並多元的討論，落實安全與健康工作環境。

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