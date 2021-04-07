嬰兒竟睡地板上！媽放任「8月大女兒」到處爬　自豪：學著獨立

▲瑪爾讓女兒睡在地板床墊上，自由到處爬行，探索世界，藉此訓練獨立性。（圖／翻攝TikTok@trujillomentalhealth）



記者吳美依／綜合外電報導

外國新手媽媽瑪爾（Mar Trujillo Gallardo）崇尚「蒙特梭利教育法」（Montessori Education），拋棄了傳統嬰兒床，在地板舖上床墊與巧拼，讓8個月大的女兒睡覺與爬行，藉此訓練「獨立性」。她錄製影片，展示孩子房間布置與教育方式，並將影片上傳至TikTok，卻引發諸多爭議。

29歲的瑪爾表示，這種房間擺設有許多好處，例如減少範圍限制以利孩子自由探索，培養活動力與獨立性，把臥室轉變成學習空間，而且與購買附有安全鎖的嬰兒床相比，便宜多了。

瑪爾坦言，剛把女兒帶回家時，因為太過擔心，晚上總是夜不成眠，「但目前為止，一切都很順利」。她強調，地板上舖滿巧拼，就是為了防止嬰兒跌倒受傷；鏡子、書架等家具全被鎖死釘在牆上，避免寶寶好奇一把扯下來，砸傷自己；房內也裝有監視器，可以隨時查看狀況。

此影片累計超過400萬次觀看，一些網友讚許此種教育法，但大多數的人卻對此表達憂慮，「我了解這個理念，但我會非常擔心自己睡著時發生意外，所以我不會這麼做」、「既瘋狂又不安全」、「如果我的孩子在無人看顧的情況下到處爬，我會感到非常不舒服的」、「這種練習是為了兒童設計，不是嬰兒」。

義大利心理學家兼教育家瑪莉亞．蒙特梭利（Maria Montessori）創立蒙氏教育法，其特色在於強調孩子的獨立性，給予有限度自由，尊重兒童自然的心理、生理及社會性發展。

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