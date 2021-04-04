4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

▲小朋友和園區明星狗「大頭」互動。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月4日是世界流浪動物日同時也是兒童節，新北市政府動保處在毛寶貝生命教育園區舉辦「給兒童最棒的禮物」系列活動，特別結合板橋435藝術聚落藝術家和學童完成園區明星狗「大頭」意象彩繪及拼貼牆面作品，4月份至動物之家認養或參與生命教育，將可獲得由台灣動物平權促進會提供「我想有一個真正的家」繪本。

新北市動保處為迎接一年一度世界流浪動物日，在兒童月舉辦「 給兒童最棒的禮物」系列活動，邀請長期關注流浪動物議題板橋435藝術聚落藝術家周學涵、張書婷，至學校帶領學童設計生命教育園區拼貼牆面作品。

▲新北市動保處為迎接一年一度世界流浪動物日，在兒童月舉辦「 給兒童最棒的禮物」系列活動。

4月4日當天和台灣動物平權促進會執行長林憶珊、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及秘書長何宗勳共同以園區公關犬「大頭」跳躍姿態意象為背景，將拼貼貼到牆面，象徵2021年動物保護將更朝向陽光、正向發展，不僅將藝術文化氣息引介入動物之家，也讓更多民眾前來認養，為動物之家毛寶貝們找到一個溫暖的家。

藝術創作者周學涵、張書婷表示，每次到毛寶貝生命教育園區，都可以看到公關犬「大頭」慵懶招呼每一位參觀者，激發起彩繪「大頭」想法，讓學童更親近動物，喚起社會大眾對流浪動物關心。參與孩童穿上圍裙化身照護志工，幫園區米克斯洗澡、帶領牠們散步，學習餵養毛寶貝。

▲小朋友們一同在畫布上彩繪。

就讀三峽國小五年級王小妹妹和她心愛犬隻兔寶也一起在活動中分享，王先生表示，讓小朋友從小飼養寵物，可以懂得愛護動物之外還學會照顧，在兒童節日裡帶小朋友參訪動物之家是寓教於樂，是送給小朋友最棒的兒童節禮物。

台灣動物平權處進會執行長林憶珊親自導讀「我想有個真正的家」動物繪本，藉由導讀讓參加小朋友瞭解，保護動物也是愛護地球和環境的一種方法，飼養動物如同照顧孩子一樣，要花非常多心思和精神照料，從小灌輸孩子觀念，飼養寵物要有責任感、必須要一輩子不離不棄。

▲台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治向小朋友分享動物保護觀念。

動保處楊淑方表示，兒童是未來的主人翁，在世界流浪動物日暨兒童節日，藉由一系列課程活動，讓學童學習關懷流浪動物，同時結合藝術文化與愛護生命觀念，讓生命教育從小紮根，成為家長送給孩子們最好的禮物。動保處後續每月亦有規劃動保小小兵課程，歡迎家長帶小朋友報名參加一起體驗生命教育。

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