小學生要睡足10小時！　陸教育部發「睡眠工作管理」通知

▲陸教育部發通知敦促家長及學校保障學生睡眠時間。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部近日發出「睡眠工作管理」通知，引導家長及教師重視學生睡眠。通知提到，根據不同年齡段學生身心發展特點，小學生每天睡眠時間應達到10小時，初中生應達到9小時，高中生應達到8小時。此外，該通知也規範網路學習及遊戲的夜間規範，包括每日22:00到次日8:00不得為未成年人提供遊戲服務。

▲夜間10時至早晨8時不得為未成年人提供遊戲服務。（圖／CFP）

通知指出，中小學校要指導家長和學生，制定學生作息時間表，在保證學生睡眠時間要求前提下，結合學生個體睡眠狀況、午休時間等實際，合理確定學生晚上就寢時間，促進學生自主管理、規律作息、按時就寢。

小學生就寢時間一般不晚於21:20；初中生一般不晚於22:00；高中生一般不晚於23:00。個別學生經努力到就寢時間仍未完成作業的，家長應督促按時就寢不熬夜，確保充足睡眠；教師應有針對性幫助學生分析原因，加強學業輔導，提出改進策略。

此外，為防止學業過重擠佔睡眠時間，該通知也要求中小學校要提升課堂教學實效，指導學生充分利用自習課或課後服務時間，使小學生在校內基本完成書面作業、中學生在校內完成大部分書面作業，避免學生回家後作業時間過長，擠佔正常睡眠時間。