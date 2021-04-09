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睡前1碗花雕雞醒來「下面無蹤影」！怕成恐怖情人　遵循6秒鐘法則

▲彰化溪湖。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化黃男吃下肚的花雕雞麵竟被摻藥，醒來時生殖器已經不翼而飛。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者張靖榕／綜合報導

彰化縣日前一處私人神壇發生「斷根慘案」，馮姓女子懷疑男友不忠，在花雕雞麵裡下藥，再趁男友熟睡時拿大裁縫刀剪斷其生殖器，拿到廁所沖掉。「中英日韓四聲道」的Podcast節目《宇宙人外信》要來談，馮女做法究竟合不合理，又為什麼近期頻繁聽到醋意大發的正宮或女友會氣到想讓人絕子絕孫，而且各國劈腿和外遇事件多到「單字量超多」，但不論有多氣，都要試著冷靜6秒，才可以大大避免做出會後悔的事。

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彰化40歲的馮姓女子向檢方供稱，因為懷疑52歲的黃姓男友不忠，於是在花雕雞麵裡下藥，等到黃男吃完陷入昏睡後，再拿出預先藏好的裁縫用大剪刀，對準黃男的生殖器根部，狠狠「一刀切」，接著再把陰莖丟到廁所馬桶沖掉，但案發後很後悔。

▲▼彰化女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲黃男緊急送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃男則向警方供稱當時吃了花雕雞麵昏昏欲睡，醒來到廁所小解後突然感受到劇烈疼痛，低頭一看才發現命根都沒了。等到警消趕往現場了解狀況，明白生殖器已被馮女沖入下水道後，只好趕緊先將黃男送醫救治。

搶救過後黃男生殖器僅剩1.5公分，只留下完整陰部的20％，儘管兩粒睪丸仍在，也仍有勃起功能，但受限長度不足，但恐怕終生難以行房，也難讓女性自然受孕。

透過新聞時事介紹英、日、韓單字的Podcast節目《宇宙人外信》，在最新一集中聊到這起「斷根慘案」，還有各國層出不窮劈腿事件，而且劈腿在中文、和日韓文「居然都通」？

馮女的具體作為已經可以歸類為恐怖情人，而這是人們在戀愛中最怕遇到的對象類型。其實，恐怖情人還可以分成很多類，除了避免和這樣的人在一起，在交往中生氣時，為了不要傷害對方，也可以告訴自己善用「6秒鐘法則」，避免說出最傷人的話或最要命的行為。

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