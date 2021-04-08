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社會 社會焦點 保障人權

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

▲白狼民生地下道接轎，紫衣護衛隊引爆戰火。（資料圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲2019年白狼民生地下道接轎，紫衣護衛隊引爆戰火。（資料圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

記者唐詠絮／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，將於10日深夜至11日凌晨通過一級戰區「彰化市民生地下道」，據了解竹聯幫地虎堂主吳金虎也將親自前往接轎，至於「白狼」是否同行仍不得而知，為避免搶轎鬥毆事件重演，警方對此不敢大意，已經在周邊部署重重警力全力維安。

回顧事發當時，由時任警察局長方仰寧坐鎮，部署高達近1300名警力在民生地下道，並採斷尾策略，不讓群眾聚集，並由大甲鎮瀾宮董事長顏清標也親自護送鑾轎，警方也在事前約束陣頭，結果因中華統促黨總裁「白狼」張安樂突然來接轎，在三民路上遭不明人士丟酒瓶、辱罵爆發衝突，就連電視台記者也掛彩。

▲白狼民生地下道接轎，紫衣護衛隊引爆戰火。（資料圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲大甲媽遶境在民生地下道擠爆。（圖／ETtoday資料照）

對此彰化縣警局深怕大甲盃搶轎流血衝突事件重演，今年在地下道周邊部署逾警力300名，還不包括便衣人員，若有人膽敢從中搗亂，一定強力執法，誓必做到讓媽祖鑾轎平安通過。

至於更生人謝惠仁已經連續3年在埤頭鄉迎接大甲媽祖鑾轎，吸引超過數千名信徒參與，去年打了27面金牌以女兒、女兒公司的名義捐出，每面金牌重達一兩；今年他選擇以徒步方式跟著媽祖鑾轎行進。

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