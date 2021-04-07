超暖大隊接力賽！全場衝刺「只為她」　網友感動熱淚

▲雙眼視神經萎縮的柯姓女學生與同學牽手跑完全程。（圖／二林高中提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林高中下午的一場大隊接力運動會，讓現場所有的師生熱淚感動！就讀二年級雙眼視神經萎縮的柯姓女學生，身穿15號背心擔任最後一棒，由一位女同學牽著手、在全場的師生為她大喊「加油」下，雖然行動有點不方便，仍奮力跑完全程，她父親將這感人的影片po網，網友紛紛為她的堅持不放棄感動了。

柯爸爸po文指出，「謝謝體育老師宏凱的安排，也謝謝班上同學努力地從第一棒開始，就跑最前面賺起來讓她花」、「你們做了一般高中生做不到的決定，這不是素養，那什麼才是素養」。

二林高中秘書李詩閔說，她是全盲生，北斗國中畢業後，到二林高中就讀，不讀特教班，與一般學生一起上課，讀書成績都很好，她父親還為她考上教輔員，每天陪她到學校讀書上課。

▲柯爸爸po文感恩。（圖／二林高中提供）

李詩閔回憶她剛到校上課時，原本以為她對環境很陌生，但其實她早就在校園走過不只上百遍，包括教室廁所樓梯操場沒有一個地方不熟悉，進校後也跟學校共同參加校外教學課程，學校也為她爭取到輔具，她的積極勤學好問，深得同學間的讚揚，是一個上進又努力的好學生。

柯爸爸po文說「女兒從小低張力，是放著可以對折的那種，是媽媽當時一直帶她去做復健，才能夠像現在不用坐輪椅或用walker站在大家前面...速度比我想像還快，不過當然也還有很大的進步空間！」

柯爸爸說，最感動的是在青春期競爭意識最強的時候，同學們在體育老師溝通下，願意做這樣的努力！謝謝校長黃洲海帶領的團隊一直以來的用心！主任姜義村，這樣的體育老師和同學們，真的很棒吧！」