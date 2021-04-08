彰化五金工廠火警　風勢強勁助火勢幸無傷

彰化縣二林高中下午的一場大隊接力運動會，讓現場所有的師生熱淚感動！就讀二年級雙眼視神經萎縮的柯姓女學生，身穿15號背心擔任最後一棒，由一位女同學牽著手、在全場的師生為她大喊「加油」下，雖然行動有點不方便，仍奮力跑完全程，她父親將這感人的影片po網，網友紛紛為她的堅持不放棄感動了。