彰化五金工廠火警　風勢強勁助火勢幸無傷

▲彰化工廠火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化市今天下午風勢強勁，岸頭巷1間從事五金拋光表面處理的工廠下午3許時22分許發生火警，彰化縣第一消防大隊出動2個消防分隊，彰化分隊分隊長王佑仁負責指揮搶救，出動各式消防車7輛，救護車2輛，消防人員20人前往滅火，所幸沒有人員傷亡。
彰化水情吃緊，近日公墓及雜草火災不斷，再加上工廠火警，讓消防人員疲於奔命，所幸燃燒面積約20平方公尺，迅速將火勢撲滅，將災情降到最低，至於起火原因，有待進一步調查。
▲彰化工廠火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化市今天下午風勢強勁，岸頭巷1間從事五金拋光表面處理的工廠下午3許時22分許發生火警，彰化縣第一消防大隊出動2個消防分隊，彰化分隊分隊長王佑仁負責指揮搶救，出動各式消防車7輛，救護車2輛，消防人員20人前往滅火，所幸沒有人員傷亡。
彰化水情吃緊，近日公墓及雜草火災不斷，再加上工廠火警，讓消防人員疲於奔命，所幸燃燒面積約20平方公尺，迅速將火勢撲滅，將災情降到最低，至於起火原因，有待進一步調查。
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