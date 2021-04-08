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屏東低收男省錢做這事左眼失明　「百工師傅團」助圓夢

▲屏東縣百工師傅志願服務協會到藍姓縣民處協助修繕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣百工師傅志願服務協會到藍姓縣民處協助修繕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名藍姓低收入民眾日前修繕住處遮雨棚，不慎砸傷眼球左眼失明，目前持續治療中，但家中還有無工作的妻子，及就讀高中、國小的兩名兒子，經濟困窘，縣府社會處聯絡「屏東百工師傅志願服務協會」前往協助修繕，還募集除濕機、置物櫃等優化居家環境設備，讓孩子可以在友善的環境中成長。

▲屏東縣百工師傅志願服務協會到藍姓縣民處協助修繕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼修繕浴廁。

▲屏東縣百工師傅志願服務協會到藍姓縣民處協助修繕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東百工師傅志工團為擴大服務層面，結合縣內各職業工會成立「屏東百工師傅志願服務協會」，8日由理事長王英吉帶領協會師傅志工，為低收入個案進行房屋修繕服務，未來協會將集結更多志工專才發揮最大效益，嘉惠更多弱勢家庭。

協會成軍首發服務個案是縣府社會處家庭服務中心轉介之藍姓低收入戶家庭；他是家中經濟支柱，因修繕家中遮雨棚時，不慎砸傷眼球，以致左眼失明，目前持續治療，家中妻、小均領有低收入相關補助。

所住的房子屋齡老舊簡陋殘破，其中一面牆壁為土造，且浴廁位於屋尾，整體屋況通風不良，再加上廁所不通，屋內濕氣及異味重。

由於房屋面積有限，高中兒少已日漸長大不適合與父母同房，在客廳設置一簡易床鋪，惟礙於家庭經濟狀況無法有良好隔間，完全無隱私遮蔽，一進屋即能見床鋪。但因建築物為公有，土地為共有，社工協助連結房屋修繕或補助時有困難，因此尋求百工志願服務協會協助修繕。

8日修繕服務由屏東縣水電工會黃順發理事長領軍水電工會志工，協助馬桶及浴廁設備修繕、協助室內照明並通風設備設置，以利馬桶通暢減少濕氣及異味；並向民間友人募集除濕機等優化居家環境設備，讓孩子可以在友善的環境中成長。

縣府勞青處長黃鼎倫表示，勞青處積極輔導轄內工會參與社會公益活動，往後亦將陸續透過此種連結各地民間資源與技術的方式，使民間力量發揮最大效益，嘉惠更多弱勢者，讓屏縣處處有溫情。

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