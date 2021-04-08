法國菁英為愛來台魂斷太魯閣號！古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次撞工程拖車翻覆後，造成一法國籍男子古查爾罹難身亡，8日上午11點半左右，古查爾的家人在法國在台協會領事人員陪同下，通報花蓮縣警察局外事科人員陪同下，低調前往蘇花公路清水隧道太魯閣號翻車現場；法國在臺協會人員現身翻車現場格外引人注目，但花蓮警方表示，因法國罹難家屬相當重視隱私，拒絕接受在場媒體訪問。

▲太魯閣號法國罹難者古查爾家屬8日近中午在外館人員陪同下、抵達清水段事故現場。（圖／翻攝畫面）

▲太魯閣號法國罹難者古查爾家屬8日近中午在外館人員陪同下、抵達清水段事故現場。（圖／翻攝畫面）

古查爾的家屬日前從法國搭機來台，並在法國在台協會領事陪同下，今晨趕赴花蓮太魯閣號事發現場，古查爾家屬抵達清水段明隧道邊坡工地不斷駐足沉思，似乎在緬懷家屬，甚至走進到目前封閉暫停通車的南下軌道端仔細觀察，兩名疑似家屬成員還一度擁抱低語，場面相當哀戚。

古查爾（De Guyenro Charles）是法國第九大學銀行金融學系畢業，先後在法國知名的跨國4大會計師事務所包含安永（EY）、普華（Pwc）擔任會計師，生前最後一份工作則是在勤業眾信（Deloitte）擔任財務營運資深分析師，古查爾年僅28歲就在世界4大會計師事務所任職過3間，且當上財務營運資深分析師，估計年薪已達數百萬台幣。

這位法國財金界新秀為了台灣學霸女友來台，本來打算跟女友到花東歡度生日（4月4日），未料卻因搭上太魯閣號這列死亡班車而雙亡。

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