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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫：蔡英文改革台鐵閃避敏感題　「今天公祭明天忘記」

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府對於太魯閣事件的後續作為，國民黨前主席朱立倫8日表示，改革方針中對於敏感議題都不敢碰，台鐵問題一定要下定決心，訂定時間表，每一項一定要有具體時程，否則「今天公祭，明天忘記」。

蔡英文就改革台鐵提三大方向，第一、要徹底解決台鐵組織文化，加強台鐵「運、工、機、電」四大系統橫向整合功能， 第二、努力解決台鐵長期虧損的財務，第三，以專業化的效能經營為目標，進行終極的營運模式改革。

對此，朱立倫說，徹底檢討、全力改革，蔡英文昨天提出的三大改革方向，但對於敏感議題都不敢碰，台鐵問題一定要下定決心，且訂定時間表，每一項改革都要有具體時程，否則今天公祭，明天忘記，下一次慘劇又會發生。

朱立倫說，對於員工的照顧是政府的責任，但是台鐵改革是執政當局刻不容緩的事情。至於蘇揆、林佳龍下不下台，若都不願負責任，那就尸位素餐，民進黨應該下台；反過來說，既然執政就要負起責任，不能用虛應故事的態度，沒有辦法解決問題。

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