運安會曝找晶片過程！現場有斷肢、積水「不知道是水還是血」

▲出軌事故現場環境惡劣。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，列車第八車廂已被拖出，國家運輸安全委員會昨日找到工程車第二片晶片，內有事發當時的錄音與錄影，可以聽到工程車司機李義祥與助理司機阿好商討如何利用怪手拉出工程車，卻不慎導致工程車翻落軌道。主委楊宏智說，搜索現場一片狼藉，還可以看到罹難者的斷肢，還有疑似積水的液體。

楊宏智表示，日前運安會找到工程車行車紀錄器爛掉的電子板，裡面的記憶卡也掉落消失，經過連日搜索，昨日終於將兩片晶片都找回，最新找到的晶片中錄有影音，從中可以得知當時李義祥正與阿好討論如何利用怪手拉出被樹叢卡住的工程車，卻不慎導致工程車落軌。

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楊宏智表示，搜索現場環境惡劣，罹難者斷肢、砂石都混在一起，還有疑似積水的液體，但不知道到底是血還是水，工程組還有女性同仁，但她們都非常盡職的努力搜索，雖然都有身穿防護衣，但難免都會被沾染，非常辛苦。

▲運安會連日搜索終於找到工程車的行車紀錄器晶片。（圖／記者黃國霖攝）

楊宏智表示，新搜索到的錄音可以釐清工程車是如何從卡在樹叢變成落軌狀態，運安會已對事發經過有大致輪廓，其餘須由檢調找尋關係人，加上對照其他證物，重建整起事故真相。

楊宏智說，因為處理工程車到翻落軌道的時間只有一分多鐘，所以李義祥與阿好的對話錄音很短，大約只有幾十秒而已，可以清楚得知工程車被樹叢卡住，兩人疑似想利用怪手自行解決，都是很細節的內容，可以知道工程車有無煞車、哪種狀態下翻落。

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