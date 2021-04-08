李義祥判刑半年照拿標案　高虹安轟花蓮縣政府「應提報而未提報」

▲高虹安質疑，為何花蓮縣政府應提報而未提報。（圖／高虹安辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

太魯閣事故調查最新進展！民眾黨立委高虹安揭露，「義祥工業社」負責人李義祥早在今年初被判關半年，卻還能接花蓮縣政府標案，不僅交通部「一問三不知」，主辦單位花蓮縣府也「應提報而未提報」，交通部、台鐵更推說不知道廠商已停權，這是政府公共工程招標重大漏洞、疏失。

高虹安昨在交通委員會質詢時揭露，引發事故之承包商「義祥工業社」，與負責人同為李義祥的「義程營造有限公司」，有諸多不良紀錄仍持續得標。她指出，李義祥今年2月三審被判有期徒刑6個月定讞，依據政府採購法第103條，應3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，也不能成為分包廠商。

然而，「義程營造」在2020年時還有得標兩件花蓮縣政府標案，以及一件交通部公路總局標案，高虹安質疑，為什麼明顯應公告拒絕往來的公司，還能繼續投標政府標案並得標？

行政院公共工程委員會8日專題報告指出，義程營造在104年間履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但因為花蓮縣政府沒有啟動停權措施，工程會已函請花縣府做說明。

高虹安8日仍出面質疑，根據採購法第101條第一項，除了第六款以外不需三審定讞才停權三年，「只要是虛偽不實、偽造文件履約，就應由主辦機關提報工程會進行停權」，但這次問題在於「花蓮縣府為何應提報而未提報」。

高虹安認為，主辦機關「應提報而未提報」的背後因素，在於招標機關會擔心若沒人來投標可能就會流標，流標多次也會造成問題。也就是說，如果花蓮縣政府不提報，工程會、政府電子採購網也不會顯示停權，交通部、台鐵就可以推說根本不知道廠商已經停權，持續給廠商標案，認為這是公共安全工程的重大漏洞。

另外，高虹安提到，政府採購法中裁罰的對象是廠商，不是負責人，讓李義祥仍可另起爐灶用其他公司名義投標政府工程，未來也應檢討這個漏洞。

「林佳龍昨天的答詢，讓我覺得交通部到底是螺絲鬆了，還是根本不知道螺絲要鎖哪裡！」高虹安批評，今天已經頭七，這幾天媒體、專家學者這麼多討論，難道交通部都不看新聞嗎？難道都不知道李義祥底下兩間公司不斷交叉投標嗎？不但答詢一問三不知，林佳龍還說「應該要先把資料送給他」，可見交通部螺絲已掉滿地，未來要如何防範，令她相當痛心。

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