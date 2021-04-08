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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／李義祥要拉工程車卻落軌！蔡政府能解台鐵沉痾？

新聞節目中心／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌成台灣半世紀來最嚴重鐵路交通事故，身兼民進黨主席的總統蔡英文7日宣示，首要改革台鐵組織文化問題，將調整營運模式、解決龐大財務負擔，更強調不必懷疑政府改革的決心。不過，各界高呼的「公司化」真的是特效藥？而台鐵的龐大財務虧損又該從哪著手處理？《雲端最前線》8日邀請立法委員林俊憲、台北市議員徐巧芯、消基會交通委員會召集人李克聰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

台鐵太魯閣號出軌釀重大死傷，交通部長林佳龍證實已向行政院長蘇貞昌提出書面辭呈；國民黨團7日則在立法院交通委員會中，痛批交通部、台鐵局監管失靈，藍委更喊出「政府殺人」，要求行政院長蘇貞昌也該下台負政治責任。政府高層請辭，對台鐵改革究竟是利還是弊？

運安會主委楊宏智今日表示，運安會找到工程車另一片行車紀錄器的晶片，他指出，從錄音中可以聽到，工程車駕駛李義祥與助理駕駛阿好的對話，他們正在討論如何將卡在樹叢中的工程車以怪手拉上來，不過卻沒有成功拉上工程車，導致工程車落軌。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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