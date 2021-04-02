彰化醉男家中揮殺豬刀鬧自殺　壯警打落「體重壓制」解危

記者李忠憲／彰化報導

彰化張姓男子在家酒後胡搞，先是打電話跟衛生局說他要自殺，警方獲報前往，他竟揮舞殺豬刀，險象環生。警方怕他自傷或傷及無辜，佯裝到屋外騙對方出來後，趁他分心時用警棍打落殺豬刀後壓制，強制送醫，化解危機。

▲醉男鬧自殺揮舞殺豬刀，員警用警棍將刀打落。（圖／民眾提供）

田中警分局二水分駐所警員江忠旺、林瑞銘，1日早上執行巡邏勤務時，接獲衛生局轉報有一名張姓男子報案稱要在家中自殺。2警立即趕到現場，發現屋內傳來咆哮聲，立刻進屋察看，看到張男自己一個人在屋內喝酒。員警上前要關心，張男竟拿出1把長約25公分的殺出刀揮舞，讓員警不敢靠近。

▲▼醉男在到屋外仍手拿殺豬刀揮舞，員警機警壓制後，準備將他強制送醫。（圖／民眾提供）

警方除呼叫支援，一面安撫張男情緒，請他先將刀放下，但他卻不願配合，還反握刀械作勢要切腹自殺，威脅員警讓開，打算離開現場。員警見狀避免他傷到自己或傷及無辜，先退至屋外，並手持警棍保持警戒、觀察，等候支援警力及救護車到場。

張男接著也走出屋外，再次揮舞殺豬刀，看到支援警力到場的他一時分心，立刻遭員警用警棍迅速打掉他手上的刀，同時將他撲倒，用百公斤的體重壓制。接著再偕同衛生所與救護人員，將他送往部立彰化醫院強制就醫，化解危機。

田中分局長鄭頴聰表示，田中分局二水分駐所巡佐余東隆、警員江忠旺、林瑞銘、邱宇綸等員，在面對此次民眾酒醉自殘危害事件時能軟硬兼施，確保當事人及其他民眾安全，順利解除危害發生，除顯示警方能善用警用裝備及發揮勇猛訓練成果來解除危機，另贏得在場民眾大聲讚許，為提升警察正面積極態度大大加分，充分展現人民保姆形象。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

范冰冰愛用而爆紅

【更多新聞】

►富士康廣告遭控吸金60億！上千人受害 負責人李泰龍神隱

►逆向撞機車逃逸害騎士摘除脾臟 酒駕男辯「不算重傷害」下場出爐

►母騎車自摔亡 孝子挖真相獲640萬國賠！加告南投警偽造文書