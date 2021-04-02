男子獨力撫養1家9口！獅子會伸援手　魏嘉賢：增產報國令人敬佩

▲▼花蓮市長魏嘉賢（左二）陪同花蓮縣第一獅子會諸位獅兄前往訪視蘇先生一家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮具備中、低收資格現年38歲的蘇先生育有七名女兒，老大今年12歲，而最小的尚未滿月；蘇先生雖然個性樂觀開朗，但現實的環境也確實讓他備感壓力，消息傳出後，除第一獅子會致贈關懷金外，花蓮市公所也為他們帶來生活物資，希望他們的七個女兒都能健康、平安成長。

花蓮市長魏嘉賢3月31日上午在社勞課長蕭子蔚的陪同下，與花蓮縣第一獅子會會長王安順及諸位獅兄一同前往民權里，訪視蘇先生一家。蘇先生表示，雖然生活壓力大，所幸教會的教友以便宜的價錢讓他租下目前生活居住的房子，讓他非常感恩。

▲蘇先生（立右二）表示，雖然生活壓力大，所幸教會的教友以便宜的價錢讓他租下目前生活居住的房子，讓他非常感恩。

花蓮縣第一獅子會會長王安順表示，第一獅子會長年關注社會公益，這次經由魏市長以及劉里長的引介，讓第一獅子會的愛心能夠確實送達，相信每一位獅兄獅嫂都非常支持本次的捐贈，也希望透過拋磚引玉的方式，讓更多社會企業、社團或個人能夠響應公益活動。

▲花蓮縣第一獅子會致贈關懷金。

魏嘉賢說，隨著國內生育率逐年降低，未來人口老化的社會結構已是近年來的新國安危機，加上男、女出生比例嚴重失衡，蘇先生增產報國的舉動相當令人敬佩。也感謝第一獅子會的熱心公益。

花蓮市公所與第一獅子會經常合作舉辦公益活動，包括物資捐贈以及環境清潔等，這次的訪視關懷案主未能符合社安網急難救助標準，市公所隨即啟動社福平台機制，透過民間社團來給予協助；另外代理里長劉原良的積極查訪，才能讓市公所的關懷機制可以介入協助，期盼有更多民間力量投入社會公益，讓花蓮市能更加溫暖。

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