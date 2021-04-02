　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男子獨力撫養1家9口！獅子會伸援手　魏嘉賢：增產報國令人敬佩

▲▼花蓮市長魏嘉賢陪同花蓮縣第一獅子會諸位獅兄前往訪視蘇先生一家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉賢（左二）陪同花蓮縣第一獅子會諸位獅兄前往訪視蘇先生一家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮具備中、低收資格現年38歲的蘇先生育有七名女兒，老大今年12歲，而最小的尚未滿月；蘇先生雖然個性樂觀開朗，但現實的環境也確實讓他備感壓力，消息傳出後，除第一獅子會致贈關懷金外，花蓮市公所也為他們帶來生活物資，希望他們的七個女兒都能健康、平安成長。

▲▼花蓮市長魏嘉賢陪同花蓮縣第一獅子會諸位獅兄前往訪視蘇先生一家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢3月31日上午在社勞課長蕭子蔚的陪同下，與花蓮縣第一獅子會會長王安順及諸位獅兄一同前往民權里，訪視蘇先生一家。蘇先生表示，雖然生活壓力大，所幸教會的教友以便宜的價錢讓他租下目前生活居住的房子，讓他非常感恩。

▲▼花蓮市長魏嘉賢陪同花蓮縣第一獅子會諸位獅兄前往訪視蘇先生一家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

蘇先生（立右二）表示，雖然生活壓力大，所幸教會的教友以便宜的價錢讓他租下目前生活居住的房子，讓他非常感恩。

花蓮縣第一獅子會會長王安順表示，第一獅子會長年關注社會公益，這次經由魏市長以及劉里長的引介，讓第一獅子會的愛心能夠確實送達，相信每一位獅兄獅嫂都非常支持本次的捐贈，也希望透過拋磚引玉的方式，讓更多社會企業、社團或個人能夠響應公益活動。

▲▼花蓮市長魏嘉賢陪同花蓮縣第一獅子會諸位獅兄前往訪視蘇先生一家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮縣第一獅子會致贈關懷金。

魏嘉賢說，隨著國內生育率逐年降低，未來人口老化的社會結構已是近年來的新國安危機，加上男、女出生比例嚴重失衡，蘇先生增產報國的舉動相當令人敬佩。也感謝第一獅子會的熱心公益。

花蓮市公所與第一獅子會經常合作舉辦公益活動，包括物資捐贈以及環境清潔等，這次的訪視關懷案主未能符合社安網急難救助標準，市公所隨即啟動社福平台機制，透過民間社團來給予協助；另外代理里長劉原良的積極查訪，才能讓市公所的關懷機制可以介入協助，期盼有更多民間力量投入社會公益，讓花蓮市能更加溫暖。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高
50萬交保「高調友賓士接人」　李義祥喊：我有拉手煞車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快閃台南兒童館化身孩子王　黃偉哲與大小朋友進行兒權宣導寓教於樂

超商不是你家　男子開庭途經超商偷竊遊戲光碟被逮

太魯閣號事故台南市民2人不幸罹難　黃偉哲深表哀悼並慰問家屬協助善後

歷刼歸來！脫困輕傷者改搭遊覽車回台東　饒慶鈴贈豬腳麵線壓驚

綠島搭船出海潛水客嗆水　海巡消防緊急送醫

台東人7死21傷！59位返鄉搭上太魯閣　饒慶鈴慰問罹難家屬

墾丁台灣祭湧入人車潮　屏警會同環保、監理聯合取締25件違規

遊艇失去動力　台南海巡協助拖帶脫困

超前部署提升抽水效能　台南南區喜樹抽水站第5號機組更新完成

台南運河增設曝氣設備　活化水質改善水中生態

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

快閃台南兒童館化身孩子王　黃偉哲與大小朋友進行兒權宣導寓教於樂

超商不是你家　男子開庭途經超商偷竊遊戲光碟被逮

太魯閣號事故台南市民2人不幸罹難　黃偉哲深表哀悼並慰問家屬協助善後

歷刼歸來！脫困輕傷者改搭遊覽車回台東　饒慶鈴贈豬腳麵線壓驚

綠島搭船出海潛水客嗆水　海巡消防緊急送醫

台東人7死21傷！59位返鄉搭上太魯閣　饒慶鈴慰問罹難家屬

墾丁台灣祭湧入人車潮　屏警會同環保、監理聯合取締25件違規

遊艇失去動力　台南海巡協助拖帶脫困

超前部署提升抽水效能　台南南區喜樹抽水站第5號機組更新完成

台南運河增設曝氣設備　活化水質改善水中生態

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

台鐵出軌重大事故　蔡其昌與中職共同捐款100萬

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

中職超級工具人！王威晨好欣賞　余德龍謙虛回應不足之處

兄弟雙盜壘搶分、樂天單局3安追2分　5局兄弟6比4桃猿　

陳時中：COVAX疫苗「已起飛」　華航運載明上午6時抵台

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

陳時中談防疫　為太魯閣重大事故默哀

台東人7死21傷！59位返鄉搭上太魯閣

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

搭上太魯閣號歷刼歸來　饒慶鈴贈豬腳麵線壓驚

太魯閣號事故台南市民2人罹難黃偉哲哀悼

職業賭場藏匿民宅安南警查緝

墾丁台灣祭超跑又來了　警籲車主勿挑戰公權力

台南運河增設曝氣設備活化水質

男高生想援交竟到派出所向員警借「保證金」

大咖藝人聚後山 「愛在4月天」演唱會移師花蓮

鄉下小學籃球逆轉　主任跪媽祖還願

墾丁台灣祭湧車潮　屏警會同環保等取締25件違規

男子開庭途經超商偷竊遊戲光碟被逮

遊艇失去動力台南海巡協助脫困

更多熱門

相關新聞

太魯閣號罹難者送殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號罹難者送殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

台鐵408太魯閣號列車2日上午在大清水隧道發生嚴重列車出軌事故，造成慘重傷亡，花蓮市長魏嘉賢坐鎮市立殯儀館，全力配合災害應變中心指揮。包括屍袋、冰櫃等物品也透過相關業者支援提供，為讓冰櫃可以正常運作，市公所也調請協力廠商提供發電機，避免有跳電之虞。

國民黨花蓮青工總會長交接　魏嘉賢卸任謝宜萱接棒

國民黨花蓮青工總會長交接　魏嘉賢卸任謝宜萱接棒

台東老年人口逐年攀高　獅子會捐16部代步車

台東老年人口逐年攀高　獅子會捐16部代步車

紓解車用晶片荒　王美花：美國、日本、歐洲都很關心

紓解車用晶片荒　王美花：美國、日本、歐洲都很關心

響應救助急難家庭　徐榛蔚號召同仁一日捐

響應救助急難家庭　徐榛蔚號召同仁一日捐

關鍵字：

獨力撫養9口獅子會援手魏嘉賢增產報國敬佩急難救助

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面