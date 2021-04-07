抓到了！李義祥今年2月早被判關半年　高虹安轟林佳龍：還要我給資料？

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，50名乘客喪命。民眾黨立委高虹安揭露，「義祥工業社」負責人李義祥屢遭開罰，甚至在今年2月三審被判有期徒刑6個月定讞，依據政府採購法第103條，3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，交通部長林佳龍與台灣鐵路管理局代理局長祁文中卻不知情，「還跟我要資料？」

太魯閣號意外事故發生至今已6日，國人除了驚愕與哀痛，對於台鐵的工安管理及鐵道毗鄰之工地安全防護仍有許多疑慮。高虹安今（７）日就引發事故之承包商「義祥工業社」，與負責人同為李義祥的「義程營造有限公司」，有諸多不良紀錄仍持續得標，是否鑽了政府採購法上之漏洞的爭議提出質詢。

高虹安表示，李義祥過去就有諸多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案、2008年違反政府採購法被花蓮地院判刑6個月易科罰金、2014年員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡，尤其是2014年偽造承包工程當中用以維護工安的圍堰照片及施工日誌，2018年一審即判刑有罪，今（110）年2月三審被判有期徒刑6個月定讞，依據政府採購法第103條，應3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，也不能成為分包廠商。

高虹安指出，李義祥卻在5年來透過不同公司名稱拿了許多政府標案，且此次事故發生的承包商義祥工業社在近5年來更有15筆違規開罰紀錄。但根據台灣採購公報網資料庫顯示，義程營造在2020年時還有得標兩件花蓮縣政府標案，以及一件交通部公路總局標案，他質疑，為什麼明顯應公告拒絕往來的公司，還能繼續投標政府標案並得標？

對此，交通部長林佳龍與台灣鐵路管理局代理局長祁文中卻一問三不知，僅回應以「98年的義祥工業社曾被拒絕往來，但只有停權一年。」高虹安直批，「我今天問的是『義程營造』在2018年的判決，不是「義祥」工業社！」

高虹安接著追問，查詢政府電子採購網拒絕往來廠商的名單，搜尋2018年遭判有罪、今年定讞的義程營造，竟顯示「無符合條件資料」？交通部表示這是公共工程委員會業務範圍，絕非鐵路局與交通部主辦的案件，而公共工程委員會則表示要看主辦機關是否有提報，經過程序才會公告。

高虹安痛斥，事故已經發生6天，關係人與名下公司惡名昭彰，媒體也已大幅報導，現場官員居然還在狀況外，只會說不是自己的案子，或是還只能掌握10幾年前的舊案？其他的資訊，全部一問三不知，實在太誇張。

林佳龍在答詢的最後表示，請立委以後有這些數據的資料要先提供給他，他才能做功課，才不會浪費委員質詢的時間。

對此，高虹安無奈表示，事故已發生這麼多天，該做的功課不是來立法院前就應該做好嗎？行政單位竟將立法委員當作幕僚，還要立法委員質詢前，先替行政單位做功課？顯見上從部長，下至鐵路局，很明顯地已螺絲鬆滿地。

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