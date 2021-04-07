退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出！低調回應：國家有難我就來了

▲老師傅到場提供協助，提早一天完成作業。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台鐵太魯閣號事故造成50死210傷，第8節車廂6日順利拉出，交通部長林佳龍在臉書發文感謝，70多歲的陳永郎師傅到場指導，大幅加快工作進度。對於為何會到場幫忙，陳永郎也僅僅說了「國家有難」，希望能盡快恢復交通、社會秩序，因此才來到現場。

太魯閣號事故50死210傷，第8節車廂受損嚴重，只剩下四分之一，工作人員試圖將車廂拉出隧道時，遭遇技術困難，一度暫停搶救，燒香祭拜，祈求能順利完成工作。

所幸經過搶修人員的努力，6日晚間成功將第8節車廂拉出。交通部長林佳龍在臉書社發文致謝，100多位搶修人員不分晝夜搶救，加上70多歲的陳永郎師傅在場指導，將困難的工作以另一種方式解決，也不用破壞車廂，節省了將近一天的時間。

▼陳永郎老師傅到場提供建議，第8節車廂提早一天拖出。（圖／《東森新聞》）



工作完成後，陳永郎駕駛小貨車，準備離開現場。被攔下採訪時，陳永郎對於到場幫忙的原因，只說了「國家有難」四個字，希望能盡早恢復交通、恢復社會秩序。

對此，陳永郎的兒子陳宇宏說明，事件發生後，爸爸立刻趕到現場，與台鐵搶修人員一同評估，找出最有效率的搶修方式。

陳宇宏提到，搶救的這幾天，爸爸都待在現場，因此身體相當疲憊，工作進入尾聲時，難度愈來愈大，使用的器材也愈來愈多，他負責幫忙準備器材。據了解，陳永郎老師傅是花蓮正一鋼索的老闆，雖然已經退休，看到新聞仍立刻趕到現場，救援的熱忱令人敬佩。

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